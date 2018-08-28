  • BIST 93.867
  • Altın 243,128
  • Dolar 6,2544
  • Euro 7,3259
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 35 °C
SON DAKİKALAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı

10. Ozanköy Pekmez Festivali Cuma günü başlıyor

» »
Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen 10. Ozanköy Pekmez Festivali, Cuma günü başlıyor.
10. Ozanköy Pekmez Festivali Cuma günü başlıyor

Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen 10. Ozanköy Pekmez Festivali, Cuma günü başlıyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 2 Eylül Pazar günü sona erecek olan festival, bölgenin turistik tanıtımına, harnup ve pekmez üretiminin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor. Festival boyunca pekmez yapımı sergilenecek.

10. Ozanköy Pekmez Festivali ile ilgili Girne Sanat Galerisi’nde basın toplantısı düzenlendi. 

GÜNGÖRDÜ

Toplantıda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, üretimin ülkenin geleceği açısından ciddi önem taşıdığını belirtti ve festivalin bu yıl temasının yerli üretime destek vermek, teşvik etmek ve yerli ürünleri kullanmak olduğunu ifade etti.

UZUN

Ozanköy Muhtarı Mustafa Uzun, trafik sıkışıklığı nedeniyle festivalin bu yıl köy meydanından köyün batı tarafından olan girişine alındığını, uygulamanın deneme amaçlı olduğunu dile getirdi.

ATEŞ

Girne Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Nur Ateş ise, zor günlerden geçilen bu günlerde festivalin halka moral vereceğini söyledi.

YANAROĞLU

Festival komitesi üyelerinden Sevgül Yanaroğlu, festivalin yapılmaya başlanmasıyla pekmez üretiminin 10 yıldan beridir artmaya başladığını; harnuptan; şıra, pekmez ve un yapıldığını ve sağlıklı olan bu ürünlerin güvenle tüketilebileceğini kaydetti.
 

FESTİVAL PROGRAMI

Festival, 31 Ağustos Cuma günü saat 19.00’da açılacak. Konuşmalar- Stantların Gezilmesi ve Şira İkramının ardından 19:30’da Hot Club of Cyprus konseri yer alacak. Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Gösterisi 20:15’te  ’Şair Osman Türkay’’ın  hayatı ve şiirleriyle ilgili sunumu ise 20:30’da  yapılacak. Hikmet Kurtarıcığulları 21:15’te konser verecek.

 

1 Eylül Cumartesi saat 19:00’da Erce Güner müzik dinletisi, 20:00’da Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Halk Dansları Gösterisi, 20:15’de Kuzey Tarık Show ve 21:00’da Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi gösterisi gerçekleştirilecek. Aynı gece 21:15’de Grup Baria konseri yapılacak.

 

2 Eylül Pazar Günü 19:00’da Pekmezli Tatlılar Yarışması ve Pekmezin sağlığımıza faydaları konulu sunum, 19:30’da Tedra konseri ve 20:30’da Orak Kültür ve Sanat Merkezi Halk Dansları gösterisi gerçekleşecek. Pekmezli tatlılar yarışmasının sonuçlarının 20:45’te açıklanmasının ardından 21:00’da Ebru Aydın final konseri yapacak.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası: “Bugün 19.00’dan itibaren ek mesai çalışılmayacak”28 Ağustos 2018 Salı 14:32
  • Ek-Mesai kaosuna doğru... Ercan'da uçuşlar ne olacak?28 Ağustos 2018 Salı 14:32
  • YDP: “Bakanlar Kurulu olağanüstü hal ilan etmelidir”28 Ağustos 2018 Salı 14:29
  • Mec-Sen Pazartesi gününden itibaren süresiz grev kararı aldı28 Ağustos 2018 Salı 14:27
  • Kıbrıslı müzisyenlerden Barış Manço’yu anma gecesi28 Ağustos 2018 Salı 14:24
  • Meclis Ekonomi, maliye, bütçe ve plan komitesi toplandı28 Ağustos 2018 Salı 14:22
  • LTB ile BRTK arasında protokol imzalandı28 Ağustos 2018 Salı 13:53
  • Kıbrıs Türk Hemşirelik Tarihi kitap oldu28 Ağustos 2018 Salı 13:50
  • Yükseköğrenimde öğrenci takip sisteminde son aşamaya gelindi28 Ağustos 2018 Salı 13:36
  • Bengihan: “5 Örgüt olarak netiz28 Ağustos 2018 Salı 13:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti