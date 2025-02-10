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12 günde 12 bin deprem: Ege'de sarsıntı ve uğultu dinmiyor

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Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü'ne göre, Amorgos'ta Pazar günü 10 dakika arayla Richter ölçeğine göre 4,7 ve 5,1 büyüklüğünde depremler kaydedildi. Santorini ıssız adaya dönerken, Yunanistan hükümeti kriz senaryoları üzerinde çalışıyor.
12 günde 12 bin deprem: Ege'de sarsıntı ve uğultu dinmiyor

Son bir haftada depremden etkilenen Yunan adalarından, özellikle Santorini ve Amorgos'un sakinlerinin büyük çoğunluğu adaları terk etti. Santorini, Anafi ve Amorgos'ta okullar 14 Şubat Cuma gününe kadar kapalı kalacak. Adalarda kalan az sayıda insan sürekli sarsıntı ve deprem uğultusundan ürkmüş vaziyette.

Yunanistan, deprem bölgesindeki denizaltına yakından bakmak istiyor. Volkanların bulunduğu deniz tabanındaki hareketliliğin incelenmesi sonrasında, kesintisiz sarsıntılar için bilimsel açıklamalar yapılacak.

Yunan haber kanalı Mega'nın verdiği bilgiye göre,  Yunan bilim insanlarından oluşan bir ekip bugün Caldera deniz bölgesinde veri kaydeden sismografları kurtarmak ve iki yeni su altı sismografı yerleştirmek için bir operasyona başlayacak.

Atina Ulusal Üniversitesi Jeoloji Profesörü Evi Nomikou, hava şartlarının uygun olması halinde bilimsel ekibin, bölgenin mikrosismisitesini gösterebilecek olan Kaldera'da bulunan su altı sismograflarını alacağını söyledi. Uzmanların denizsaltından elde ettiği veriler kara sismograflarından elde edilen verilerle birleştirilecek. "Sismograf verilerini daha iyi analiz edeceğiz, böylece oluşum mekanizmalarının fenomenini daha iyi anlayabileceğiz" diyen Nomikou,  Santorini'nin kuzeydoğusundaki sismik aktivitenin herhangi bir volkanik patlamayla ilişkili olmadığını söyledi.

Bu arada, adalar hafta sonu şiddetli sallanmaya devam etti. 5.0 Richter büyüklüğündeki deprem , Pazar günü saat 21.00'de kaydedildi. Depremin merkez üssü, Amorgos'un Arkesini kentinin 21 kilometre güneybatısındaki deniz bölgesinde, 226 kilometre uzaklıktaydı.

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