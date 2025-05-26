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12 kişi tutuklandı

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Lefkoşa’da sopalı kavga: 12 kişi tutuklandı
12 kişi tutuklandı

Lefkoşa Surlar İçi bölgesinde Abdi Çavuş Sokak’ta iki grup arasında çıkan kavgada biri 16 yaşında on iki kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, kavga dün 18.00 sıralarında alkollü olduğu saptanan F.E.(E-26), S.E. (E-18), S.Y.E.(E-21) ve M.D.E.(E-23) bir taraf, E.B.(E-41), M.B.(E-26), T.D.(E-45), Y.B.(E-40), A.K.(E-43), B.A.(E-31), Ş.A. (E-26), N.K.(E-48) ve A.Y.(E-40) de diğer taraf olmak üzere iki grup arasında çıktı.  Sopa, tabure ve süpürge sapıyla birbirlerini döven grubun kavgasına 16 yaşındaki Ş.E. de karıştı.

Polis, T.D.(E-45) ve N.Z.(E-48) hariç, olaya karışan 12 kişi tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

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