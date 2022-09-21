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12 Sendika bugünden itibaren şok grev ve eylemlere başlıyor

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12 Sendika, “Göç Yasası” ile işe girenlerin maaşlarındaki iyileştirmekonusunda yasal düzenlemelerin ve yüzde 25’e varan maaşmağduriyetinin giderilmesine yönelik takvimlendirmenin yapılmamasınıkınadı
12 Sendika bugünden itibaren şok grev ve eylemlere başlıyor

KAMUSEN, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, KAMU-İŞ, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, TÜRK-SEN, HÜR-İŞ, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, MALİYE-SEN, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası, VERGİ-SEN imzasıyla yapılan ortak açıklamada,

“verdiği sözlerin arkasında durmayan yapıyı protesto etmek için” bugünden itibaren şok grev ve eylem yapılacağı belirtildi. Grev ve şok eylemlerin Maliye, Ercan Havalimanı, Sivil Havacılık Dairesi, Deniz Liman Dairesi de dahil gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerden sendikaların sorumlu olmayacağı da ifade edildi.

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