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12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan 70 yaşındaki adam gözaltına alındı

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İzmit'te 12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazdığı iddia edilen 70 yaşındaki F.K. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
12 yaşındaki kız çocuğuna aşk mektubu yazan 70 yaşındaki adam gözaltına alındı

DHA'nın aktardığı habere göre olay İzmit Bekirdere mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre 70 yaşındaki F.K., 12 yaşındaki B.İ. isimli kız çocuğuna mektup yazdı. "Çok güzelsin. Seni seviyorum. Seninle görüşmek istiyorum" ifadelerinin yazılı olduğu kağıdı, çocuğun yaşadığı binanın girişindeki dükkanın kepenklerine sıkıştıran F.K., daha sonra B.İ.'ye kağıdı alması yönünde işaret yaptı.

 

Kağıdı alan çocuk üzerinde yazanları okuduktan sonra babasına gösterdi. Çılgına dönen baba, hemen polise giderek F.K. hakkında şikayetçi oldu.

Polis, şikayet üzerine F.K.'yi gözaltına aldı. Olaydan birkaç gün önce de kız çocuğunu eve televizyon izlemeye çağırdığı öğrenilen F.K., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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