12 yaşındaki kıza cinsel istismara üç yıl dokuz ay hapis

Kayseri’de bina görevlisi olarak çalıştığı apartmanda oturan 12 yaşındaki A.Ö. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılan Şaban S. üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuksuz yargılanan sanık Şaban S., karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Mağdur A.Ö, şikayetçi olduğunu tekrarlayarak, “Güvenlik kameralarının görmediği bir noktada elini omzuma atarak, öptü” dedi.

Sanık Şaban S. ise suçsuz olduğunu öne sürerek, “Biz namusumuz için ölürüz. Benim de kızım var. Görev yaptığım sürece kimseye kötü gözle bakmadım. Koruyup, kolladım. Haklarımı vermemek için bana böyle bir iftira atıyorlar. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Şaban S.’ye, eylemi ‘sarkıntılık‘ düzeyinde kaldığı gerekçesiyle üç yıl dokuz ay hapis cezası verdi.