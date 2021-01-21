13 Belediye Başkanından ortak tepki

13 Belediye başkanı ortak basın toplantısı düzenledi:

Belediyelerimiz GÜÇLÜ, Belediyelerimiz BİRLİK olmak zorundadır!

Pandemi süreci belediyelerimizin birliği ve yerinden yönetim ilkesinin önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Etkin denetim ve hizmet için Kıbrıs Türk Belediyeleri “güçlü” olmak zorundadır.

Yerel bulaşın önüne geçmek ve aşı süreci ile birlikte geleceği planlamak için belediyelerimiz aynı zamanda “birlik” olmak zorundadır. Hükümetin “Covid-19 mücadelesinde” en önemli paydaşı belediyelerdir.

Belediyelerimiz küresel salgının başladığı geçtiğimiz yılın mart ayından bugüne olağanüstü bir özveri ortaya koymuştur. Hijyenden denetime, gıda desteğinden tedariğe, bilinçlendirme süreçlerinden sosyal desteğe kadar belediyelerimiz pandemi sürecinde ayakta kalmıştır. Covid-19’a karşı mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdürmek için hükümeti belediyelere destek olmaya çağırıyoruz.

1-BELEDİYELERİN DEVLET KATKI PAYLARI, HAYAT PAHALILIĞI ORANINDA ARTIRILMALIDIR.

2-BELEDİYELERE BU DÖNEMDE “BULAŞICI HASTALIKLAR ÖZEL KATKI PAYI” SUNULARAK, YERİNDEN DENETİM YETKİ VE SORUMLULUKLARI ARTIRILMALIDIR.

3- UZUN YILLAR GÜNDEMDE OLAN 51/95 SAYILI BELEDİYELER YASASI, BELEDİYELER BİRLİĞİNİN ÖNERİLERİ DİKKATE ALINARAK ACİLEN GÜNCELLENMELİDİR

Siyasi partilerimizi, sivil toplum örgütlerimizi, oda ve sendikalarımızı, tüm halkımızı belediyelerimizin bu haklı taleplerine destek olmaya çağırıyoruz. Öte yandan; Bu süreçte belediyelerin BİRLİĞİNİ VE BÜTÜNLÜĞÜNÜ korumak da son derece önemlidir.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 22 Ekim 2020 tarihli GENEL KURUL toplantısı tamamlanmamış ve ‘Belediyeler Birliği’ ruhu zedelenmiştir. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin şu anda meşru bir yönetimi yoktur. Birliğimizin genel kurulunun yasamıza saygı temelinde tamamlanması için Divan Başkanlığı’na resmi başvuru tarafımızdan yapılmıştır. Bir yandan Covid-19 sürecinde belediyelerimizin hak ettiği desteği alması ve halkımıza hizmetlerini sürdürmesi, bir yandan da belediyelerimizin birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.

Saygılarımızla.





Ahmet Y. Benli - Gönyeli Belediye Başkanı

Ahmet Latif - Akdoğan Belediye Başkanı

Ali Karavezirler - Değirmenlik Belediye Başkanı

Ali Öncü - İnönü Belediye Başkanı

Aziz Kaya - Lefke Belediye Başkanı

Cemal Erdoğan - Esentepe Belediye Başkanı

Cemil Sarıçizmeli - Mehmetçik Belediye Başkanı

Hasan Barbaros - Akıncılar Belediye Başkanı

Hasan Öztaş - Geçitkale Belediye Başkanı

Hulisi Manisoy - Alayköy Belediye Başkanı

Mehmet Harmancı - Lefkoşa Belediye Başkanı

Suphi Coşkun - Dipkarpaz Belediye Başkanı

Yüksel Çelebi - Dikmen Belediye Başkanı