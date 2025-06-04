  • BIST 9277.01
  • Altın 4214.694
  • Dolar 39.1374
  • Euro 44.6337
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİBB’ye 5. Dalga operasyonu: Gözaltındakiler adliyeye sevk edildi; 1 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest

13. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali başlıyor

» »
13. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali 11 Haziran akşamı saat 19.00’da perdelerini açıyor.
13. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali başlıyor

13. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali 11 Haziran akşamı saat 19.00’da perdelerini açıyor.
Uzun yıllardır toplumsal mücadelede aktif çaba harcayan örgütler, Kıbrıs İşçi Filmleri Festivalinde yine da bir arada.
Anonim Gençlik Örgütü, Baraka Kültür Merkezi, Basın-Sen, BES, El-Sen, Göç- Taş, Güç-Sen, Haksen, DAÜ Marksist Düşünce Topluluğu, Kadın Eğitimi Kolektifi, KOOP-SEN, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS ve gönüllülerce hazırlanan festivalimizde tüm gösterimler ücretsiz ve biletsiz olacaktır.

Çeşitli mücadele öykülerini kapsayan festivalimize tüm halkımız davetlidir. Sinemaya seyirci kalmayın.

paylasim-foto-(1)-001.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Üç ayrı kentte uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı03 Haziran 2025 Salı 13:50
  • İskele'de 44 yaşındaki adam evinde yaşamını yitirdi03 Haziran 2025 Salı 13:49
  • TDBBK Bişkek’te toplantı yaptı: KKTC’den temsilciler de katıldı03 Haziran 2025 Salı 13:48
  • Tulga: Özel sektördeki iş gücünün yüzde sekseni yurt dışından karşılanıyor03 Haziran 2025 Salı 12:29
  • Yasal olmayan yollardan ülkeye girdi!03 Haziran 2025 Salı 12:28
  • Ercan'dan yasaklı madde ile çıkacaktı!03 Haziran 2025 Salı 12:27
  • Ekonomist Akademisyen Karavelioğlu: Faiz indirimi gelebilir03 Haziran 2025 Salı 12:26
  • Sahte belge ile Kalkınma Bankası'ndan kredi aldı!03 Haziran 2025 Salı 12:25
  • Sınava katılan 23 adaydan 17’si, hem teorik hem de pratik bölümlerden 70 puanın üzerinde başarı göstererek sertifika almaya hak kazandı. Başarılı katılımcılara sertifikaları, 3 Haziran 2025 Salı günü Çalışma Dairesi Müdürlüğ03 Haziran 2025 Salı 12:24
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikaları verildi!03 Haziran 2025 Salı 12:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti