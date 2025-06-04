13. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali başlıyor

13. Uluslararası Kıbrıs İşçi Filmleri Festivali 11 Haziran akşamı saat 19.00’da perdelerini açıyor.

Uzun yıllardır toplumsal mücadelede aktif çaba harcayan örgütler, Kıbrıs İşçi Filmleri Festivalinde yine da bir arada.

Anonim Gençlik Örgütü, Baraka Kültür Merkezi, Basın-Sen, BES, El-Sen, Göç- Taş, Güç-Sen, Haksen, DAÜ Marksist Düşünce Topluluğu, Kadın Eğitimi Kolektifi, KOOP-SEN, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS ve gönüllülerce hazırlanan festivalimizde tüm gösterimler ücretsiz ve biletsiz olacaktır.

Çeşitli mücadele öykülerini kapsayan festivalimize tüm halkımız davetlidir. Sinemaya seyirci kalmayın.