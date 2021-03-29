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14 gün hastanenin kapısında, kalp krizi geçiren sahibinin çıkmasını bekledi

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Ordu’da kalp krizi geçiren Mehmet Çakmak’ın (81), Pamuk isimli köpeği, sahibinin tedavi gördüğü hastanenin kapısı önünde 14 gün bekledi.
14 gün hastanenin kapısında, kalp krizi geçiren sahibinin çıkmasını bekledi

Ordu’da kalp krizi geçiren Mehmet Çakmak’ın (81), Pamuk isimli köpeği, sahibinin tedavi gördüğü hastanenin kapısı önünde 14 gün bekledi.

Altınordu ilçesine bağlı Şahicili Mahallesi’nde yaşayan ve koyu bir Galatasaray taraftarı olan Mehmet Çakmak, 13 Mart’ta HES Kablo Kayserispor- Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirdi.

Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen 112 acil sağlık ekipleri, kalbi duran Çakmak’a 20 dakika müdahale etti. Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çakmak yeniden hayata döndürülünce ameliyata alındı. Kısmen felç geçiren ve yoğun bakım servisinde tedavi gören Çakmak bir süre sonra servise çıkarıldı.

Sahibi Mehmet Çakmak’ın çocuklarıyla birlikte hastaneye gelen Pamuk giriş kapısı önünde beklemeye başladı. Hastaneden ayrılmayan sevimli köpek, sağlık çalışanları ve vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Sağlık görevlilerinin beslediği köpek, gece-gündüz hastane kapısında bekleyişini sürdürdü. Pamuk 14 gün sonra taburcu olan Çakmak ile birlikte evine döndü. Şimdilerde ise hasta yatağındaki sahibini evinin önünde bekliyor.

Oğlu Metin Çakmak yaşananları şöyle anlattı: “13 Mart akşamı Galatasaray’ın Kayserispor ile yaptığı maçı izlerken, babam ilk yarı maçın gidişatını beğenmedi ve çok sinirlendi. Maçın sonunda Galatasaray galip geldi ama babam maç bittikten 10 dakika sonra fenalaştı. 112 acil sağlık ekiplerine haber verdik, kalp krizi geçirdiğini öğrendik. Ameliyat oldu, 14 gündür hastanede yattı. Babamın Pamuk isimli köpeği, onu yalnız bırakmadı. Karnını doyurup geri geldi ve hastane önünden ayrılmadı.”

Boncuk da beklemişti

Trabzon’da da 19 Ocak’ta, Boncuk isimli köpek rahatsızlanan sahibi Cemal Şentürk’ü, tedavi gördüğü hastanenin kapısında beş gün boyunca beklemişti. Boncuk’un hikayesi dünya basınında da yer almıştı.

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