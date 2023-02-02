1461 İskele Trabzonspor Kulübü, Başkan Sadıkoğlu'nu Ziyaret Etti

İSKELE BELEDİYESİ’NİN SPORA VE SPORCUYA DESTEĞİ TAKDİR GÖRÜYOR

1461 İSKELE TRABZONSPOR KULÜBÜ, BAŞKAN SADIKOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

DERNEK, BAŞKAN SADIKOĞLU’NA HEM TEŞEKKÜR ETTİ HEM DE TEBRİK ETTİ

SADIKOĞLU: “BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE KULÜPLERİMİZİ DAHA İYİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ”

İskele Belediyesi’nin, sınırlarında bulunan spor kulüplerine katkısı, sporu ve sporcuyu desteklemesi devam ediyor. Özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak, daha sağlıklı ve zinde olması için her türlü spor aktivitelerine önem veren İskele Belediyesi’nin bu desteği halktan da takdir görüyor. İskele Belediyesi’nin destek verdiği kulüpler de her fırsatta İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret ederek, yapılan katkılardan dolayı Sadıkoğlu’na teşekkür ediyor.

1461 İSKELE TRABZONSPOR KULÜBÜ, BAŞKAN SADIKOĞLU’NU ZİYARET ETTİ

Kurtsan grup 1461 İskele Trabzonspor Kulübü Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nu makamında ziyaret etti. Kulüp Başkanı Tayfun Köksal ziyaretteki konuşmasında, Başkan Hasan Sadıkoğlu’na hem kulüplerine yaptığı katkı hem de gençlere verdiği değerden ötürü teşekkür etti. Köksal ayıca 25 Aralık seçimlerinde halkın desteğiyle yeniden başkan seçilmesinden dolayı Başkan Sadıkoğlu’nu tebrik etti. Köksal, üzerinde İskele Belediyesi yazılı takımın formasını da Başkan Sadıkoğlu’na armağan etti.

Kulüp Başkanı Tayfun Köksal’a yönetim kurulu üyeleri Özgür kaplan, Taner Nusret, Yusuf Örs, Mustafa Kırmızıyüz, Hasan Yıldız ve Yasin Kurt eşlik etti.

SADIKOĞLU: “BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE KULÜPLERİMİZİ DAHA İYİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ”

Kurtsan grup 1461 İskele Trabzonspor Kulübü’ne nazik ziyaretleri için teşekkür eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak bir hayat sürmesi ve sağlıklı olabilmeleri adına İskele Belediyesi olarak spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini ifade etti. Birlik ve beraberlik içerisinde kulübün daha iyi yerlere gelmesi adına da katkılarının süreceğini belirten Başkan Sadıkoğlu, 1461 İskele Trabzonspor Kulübü’nü de çocuklara ve gençlere her zaman açık kapı bıraktığı ve spora teşvik ettiği için kutladı, çalışmalarında da başarılar diledi.