  • BIST 103.845
  • Altın 222,889
  • Dolar 5,3817
  • Euro 6,1016
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

“15 Mart’a kadar sorunun çözülmemesi halinde süresiz grev başlatacağız”

» »
KTAMS, Kamu-İş ve Kamu-Sen Lefkoşa kaza mahkemesi’nde uyarı grevi yaptı
“15 Mart’a kadar sorunun çözülmemesi halinde süresiz grev başlatacağız”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki odacı eksikliği nedeniyle uyarı grevi yaptı.
Grev, 09.00-12.00 saatleri arasında uygulanırken, sendika yetkilileri saat 10.00’da mahkemeler önünde basın açıklaması yaptı.
Greve Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN) de destek verdi.
 

sendikalar-mahkeme-basin-toplantisi-1-ero-(3).jpg

SERDAROĞLU
 

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı açıklamada, Girne Kaza Mahkemesi’ndeki eylemin ardından aynı sorunun yaşandığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi için Maliye’nin bugüne dek gerekli girişimleri yapmadığını ve yetki yazılarını göndermediğini belirtti.
Ülkedeki suç ve suçlu oranındaki artışa da dikkat çeken Serdaroğlu, bunun mahkemeler üzerindeki yükü artırdığına işaret ederek, söz konusu yükün azaltılmasının ülkeye girişlerde etkin denetimle ve halkın ekonomik şartlarını yükseltmekle önlenebileceğini kaydetti.
Serdaroğlu hükümete seslenerek odacı sorununun çözülmemesi ve gerekli 3 odacının mahkemelere verilmemesi durumunda eylemlerin süresiz greve varacağını kaydetti.
15 Mart tarihine kadar hükümete süre tanıdıklarını söyleyen Serdaroğlu, bu sürenin sonunda süresiz greve gidileceğini ekledi.
 

sendikalar-mahkeme-basin-toplantisi-1-ero-(1).jpg

ATAN
 

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan da odacı sorunun uzun süreden beri gündemde olduğunu belirtti ve 13 yargıcın görev yaptığı Mahkemede 10 odacı bulunmasının sorunlara neden olduğunu, 1 yıldır aynı sorundan dolayı davalarda gecikmeler ve ertelemeler yaşandığını kaydetti.
Ambar görevlilerinin odacı olarak görev yaptığını ve bunun Kamu Görevlileri ve Teşkilat yasalarına aykırı olduğunu belirten Atan, bu tür sorunların ileriki zamanlarda daha büyük problemler doğuracağını belirtti.
Hazırlanan ortak bildiriyi basına okuyan Atan, yargı organlarının düzenli çalışması ve davaların zamanında görülmesi adına, hükümetin ivedi olarak odacı sorununu çözmesini istediklerini, aksi halde süresiz grev başlatacaklarını sözlerine ekledi.
Son dönemde atanan 2 yargıçla birlikte 13 yargıcın görev yaptığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 10 odacı görev yapıyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “15 Mart’a kadar sorunun çözülmemesi halinde süresiz grev başlatacağız”04 Mart 2019 Pazartesi 13:30
  • Bekirpaşa Lisesi öğrencileri, Demir Müezzinler için kermes düzenledi04 Mart 2019 Pazartesi 13:20
  • KITSAB VE KITOB : "Sektör çökme noktasında"04 Mart 2019 Pazartesi 12:54
  • Kazalarda Lefkoşa zirvede04 Mart 2019 Pazartesi 12:22
  • Meclis toplandı... (CANLI YAYIN)04 Mart 2019 Pazartesi 11:59
  • Mahkemelerde uyarı grevi!04 Mart 2019 Pazartesi 11:46
  • YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu'nun aracına saldırı!03 Mart 2019 Pazar 23:25
  • Tavuri'nin beyin ölümü gerçekleşti03 Mart 2019 Pazar 19:04
  • “Maksimim Sanat Minimum Risk Maraş” sergisi açılıyor03 Mart 2019 Pazar 17:00
  • Alsancak Belediyesi’nden yeni uygulama03 Mart 2019 Pazar 16:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti