“15 Mart’a kadar sorunun çözülmemesi halinde süresiz grev başlatacağız”

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), KKTC Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ndeki odacı eksikliği nedeniyle uyarı grevi yaptı.

Grev, 09.00-12.00 saatleri arasında uygulanırken, sendika yetkilileri saat 10.00’da mahkemeler önünde basın açıklaması yaptı.

Greve Kıbrıs Türk Memur Sendikası (MEMUR-SEN) de destek verdi.



SERDAROĞLU



KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı açıklamada, Girne Kaza Mahkemesi’ndeki eylemin ardından aynı sorunun yaşandığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi için Maliye’nin bugüne dek gerekli girişimleri yapmadığını ve yetki yazılarını göndermediğini belirtti.

Ülkedeki suç ve suçlu oranındaki artışa da dikkat çeken Serdaroğlu, bunun mahkemeler üzerindeki yükü artırdığına işaret ederek, söz konusu yükün azaltılmasının ülkeye girişlerde etkin denetimle ve halkın ekonomik şartlarını yükseltmekle önlenebileceğini kaydetti.

Serdaroğlu hükümete seslenerek odacı sorununun çözülmemesi ve gerekli 3 odacının mahkemelere verilmemesi durumunda eylemlerin süresiz greve varacağını kaydetti.

15 Mart tarihine kadar hükümete süre tanıdıklarını söyleyen Serdaroğlu, bu sürenin sonunda süresiz greve gidileceğini ekledi.



ATAN



KAMU-SEN Başkanı Metin Atan da odacı sorunun uzun süreden beri gündemde olduğunu belirtti ve 13 yargıcın görev yaptığı Mahkemede 10 odacı bulunmasının sorunlara neden olduğunu, 1 yıldır aynı sorundan dolayı davalarda gecikmeler ve ertelemeler yaşandığını kaydetti.

Ambar görevlilerinin odacı olarak görev yaptığını ve bunun Kamu Görevlileri ve Teşkilat yasalarına aykırı olduğunu belirten Atan, bu tür sorunların ileriki zamanlarda daha büyük problemler doğuracağını belirtti.

Hazırlanan ortak bildiriyi basına okuyan Atan, yargı organlarının düzenli çalışması ve davaların zamanında görülmesi adına, hükümetin ivedi olarak odacı sorununu çözmesini istediklerini, aksi halde süresiz grev başlatacaklarını sözlerine ekledi.

Son dönemde atanan 2 yargıçla birlikte 13 yargıcın görev yaptığı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 10 odacı görev yapıyor.