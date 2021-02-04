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15 Şubat'a kadar tam sokağa çıkma yasağı getirildi

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15 Şubat'a kadar tam sokağa çıkma yasağı getirildi
15 Şubat'a kadar tam sokağa çıkma yasağı getirildi

Bugün ikinci kez toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Ersan Saner açıklama yaptı.

-- 05 Şubat saat 20:00'den itibaren Tam Sokağa Çıkma yasağı uygulanıyor

-- İlçeler arasındaki tüm giriş çıkışlar kapatılmıştır

-- Cumartesi ve Pazar günleri nöbetçi eczaneler hariç tüm sektörler kapalı olacak

-- İlçe Emniyet Kurulu tarafından verilen tüm izinler iptal

-İlçeler arasında tüm geçişler kapalı olacak.

-Pazar günleri eczaneler dışında tüm yerlerde kapanma olacak.

-Tüm bankaların 8 -12  Şubat arası tatil ilan edilmiştir. Çekler işlem görmeyecektir.

-150 bin PCR testi ve 3 ayrı test cihazı alınması kararlaştırıldı.

-Aşılama çalışmaları ve PCR çalışmaları tüm ülkede Sağlık Bakanlığı kontrolünde yapılacak.

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