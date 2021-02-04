15 Şubat'a kadar tam sokağa çıkma yasağı getirildi

Bugün ikinci kez toplanan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Ersan Saner açıklama yaptı.
-- 05 Şubat saat 20:00'den itibaren Tam Sokağa Çıkma yasağı uygulanıyor
-- İlçeler arasındaki tüm giriş çıkışlar kapatılmıştır
-- Cumartesi ve Pazar günleri nöbetçi eczaneler hariç tüm sektörler kapalı olacak
-- İlçe Emniyet Kurulu tarafından verilen tüm izinler iptal
-İlçeler arasında tüm geçişler kapalı olacak.
-Pazar günleri eczaneler dışında tüm yerlerde kapanma olacak.
-Tüm bankaların 8 -12 Şubat arası tatil ilan edilmiştir. Çekler işlem görmeyecektir.
-150 bin PCR testi ve 3 ayrı test cihazı alınması kararlaştırıldı.
-Aşılama çalışmaları ve PCR çalışmaları tüm ülkede Sağlık Bakanlığı kontrolünde yapılacak.
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