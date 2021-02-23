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1500 TL Destek Ödemeleri Başvuruları Başladı

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1500 TL Ücret  Destek Ödemeleri İçin  Başvurular, 23 Şubat- 5 Mart  2021 Tarihleri Arasında  ihtiyat.gov.ct.tr Adresinden Yapılabilecek
1500 TL Destek Ödemeleri Başvuruları Başladı

1500 TL Ücret  Destek Ödemeleri İçin  Başvurular, 23 Şubat- 5 Mart  2021 Tarihleri Arasında  ihtiyat.gov.ct.tr Adresinden Yapılabilecek

2021 yılı için yapılması öngörülen ücret destek ödemelerinin  başvuruları bugün başlamıştır.  KKTC Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Üst Hastalıklar Komitesi kararları ile 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen işyerlerinde çalışanlara , işyerlerinin  kapalı kaldıkları sürelere göre, Bakanlığımız tarafından,  aylık 1500 TL’ye kadar  ücret desteği verilecektir. Çalışanların bu ücret desteğinden yararlanabilmesi için,  işverenlerinin  23 Şubat’tan itibaren  5 Mart 2021 tarihine kadar ihtiyat.gov.ct.tr  adresinden çalışanları adına başvuru  yapması gerekmektedir. Yapılan başvurular neticesinde belirlenen hak sahibi çalışanların ödemeleri İhtiyat Sandığı Dairesi tarafından çalışanın  hesabına yatırılacaktır.

 

Yine ayni şekilde, KKTC Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Üst Hastalıklar Komitesi kararları ile 2021 yılı içerisinde faaliyetlerine ara verilen; kendi dahil ez az 1 en fazla 5 çalışan istihdam eden işverenler ile kendi nam ve hesabına  bağımsız çalışanlar da,   kendileri için aynı adresten   başvuru yapabileceklerdir.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.

KKTC  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

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