1500TL Maaş desteğine Lüks araç sahipleri de başvurmuş.Bakan İsyan etti

Hükümetin aldığı yardım kararına durumu iyi olan kişilerin de başvurduğu ortaya çıktı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu isyan etti.

Hükümetin aldığı yardım kararına durumu iyi olan kişilerin de başvurduğu ortaya çıktı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu isyan etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre KKTC'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle özel sektör çalışanı yaklaşık 60 bin kişiye, bin 500 TL'lik yardıma durumu iyi olan kişilerin de başvurması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu'nun tepkisine neden oldu.

Dağıtılması planlanan kaynağın sınırlı olduğunu ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, "Çalışanlara dağıtılma kararı alınan bin 500 TL'lik katkıdan Porcheleri ve Mercedesleri olanların da istediğini" söyledi. "Anlayış, devletten ne koparırsam" diyen Sucuoğlu, "Mercedes'leri, Porsche'leri var, ama bin 500 TL'ye tenezzül ediyorlar. ifadelerini kullandı.