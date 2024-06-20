  • BIST 10471.32
  • Altın 2441.644
  • Dolar 32.5368
  • Euro 35.0212
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKADünya Mülteciler Günü: BM mültecilerin sayısının 120 milyona ulaştığını açıkladı

18 öğrencinin eserleri sergilenecek

»
Girne Belediyesi Kültür Sanat Kursları kapsamında her yıl gerçekleşen Öğrenci Sergisi 24 Haziran’da açılıyor.
18 öğrencinin eserleri sergilenecek

Girne Belediyesi Kültür Sanat Kursları kapsamında her yıl gerçekleşen Öğrenci Sergisi 24 Haziran’da açılıyor.

18 öğrencinin eserleri sergilenecek

Girne Belediyesi Sanat Atölyesi, Öğrenci Sergisi gerçekleştiriyor. Girne Belediyesi Kültür Sanat Kursları kapsamında hayat bulacak olan sergi 24 Haziran Pazartesi günü, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Saat 19:00’da açılışı yapılacak olan sergi;  24 – 28 Haziran tarihlerinde 10:00 ile 17:00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak. Sergide Sanat Eğitmeni Şenol Özdevrim ve Seramik Eğitmeni Bedia Kale’nin ders verdiği 23 öğrencinin çalıştıkları resim ve seramik eserlerine yer verilecek. Kursiyerlere sergi açılış günü olan 24 Haziran günü katılım belgesi takdim edilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 12. Lapta Turizm Festivali başladı08 Haziran 2024 Cumartesi 09:34
  • 1 Haziran Çocuk Günü Gönyeli ve Yenikent’te muhteşem etkinliklerle kutlandı.02 Haziran 2024 Pazar 18:04
  • Kıbrıs Tiyatro Festivali, 1 Haziran’ı çocuklara ayırdı02 Haziran 2024 Pazar 17:17
  • Tatar: Kıbrıs Türkü’nün mücadelesinde kültür ve sanatın önemli bir yeri var02 Haziran 2024 Pazar 14:22
  • 32. Uluslararası Gazimağusa Çocuk ve Gençlik Festivali yapıldı02 Haziran 2024 Pazar 12:02
  • John Lennon’un 50 yıldır kayıp olan gitarı 2,9 milyon dolara satıldı30 Mayıs 2024 Perşembe 20:36
  • “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi” ve “Kampüste Yaşam Fotoğraf Sergisi” açıldı30 Mayıs 2024 Perşembe 14:43
  • Aliye Ummanel’in oyunları Fransa’da27 Mayıs 2024 Pazartesi 10:03
  • “Büyülü Prens” çocukları büyüledi26 Mayıs 2024 Pazar 11:07
  • Güzelturt Belediye Tiyatrosu ‘Tersine Dünya’yı İskele AKM’ye Taşıdı21 Mayıs 2024 Salı 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti