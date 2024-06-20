Girne Belediyesi Kültür Sanat Kursları kapsamında her yıl gerçekleşen Öğrenci Sergisi 24 Haziran’da açılıyor.

18 öğrencinin eserleri sergilenecek

Girne Belediyesi Sanat Atölyesi, Öğrenci Sergisi gerçekleştiriyor. Girne Belediyesi Kültür Sanat Kursları kapsamında hayat bulacak olan sergi 24 Haziran Pazartesi günü, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Saat 19:00’da açılışı yapılacak olan sergi; 24 – 28 Haziran tarihlerinde 10:00 ile 17:00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak. Sergide Sanat Eğitmeni Şenol Özdevrim ve Seramik Eğitmeni Bedia Kale’nin ders verdiği 23 öğrencinin çalıştıkları resim ve seramik eserlerine yer verilecek. Kursiyerlere sergi açılış günü olan 24 Haziran günü katılım belgesi takdim edilecek.