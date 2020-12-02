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19 bin 500 liralık iş için Cengiz İnşaat'a 17 milyon lira ödenmiş

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Sayıştay raporu ortaya çıkardı; Ovit Tüneli'nde 19 bin 500 liralık iş için Cengiz İnşaat'a 17 milyon lira ödenmiş
19 bin 500 liralık iş için Cengiz İnşaat'a 17 milyon lira ödenmiş

Sayıştay, Ovit Tüneli inşaatında 19 bin 500 liralık iş için 17 milyon lira ödendiğini, bir köprünün ayağının da 2.95 metre kısa yapıldığını tespit etti. CHP'li Bülent Kuşoğlu, "Bu nasıl vicdan. Uykularım kaçtı" diye isyan etti.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hesaplarını inceleyen Sayıştay, Cengiz İnşaat tarafından yapılan Ovit Tüneli'nde yaklaşık maliyeti 19 bin 568 lira olarak hesaplanan bir iş için müteahhit firmaya 17 milyon lira ödendiğini ortaya çıkardı.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Sayıştay raporunu TBMM'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na soran CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "19 bin lira için 17 milyon lira ödenmiş. Köprü ayağı 2.95 metre daha kısa yapılmış, üstelik parası tam ödenmiş. Bu nasıl vicdan? Sayın bakan, gece bu raporu okuyunca canım sıkıldı, üzüldüm. Yataktan kalkamadım" diye isyan etti.

Kuşoğlu, Ovit Tüneli'nin aydınlatması için 6 milyon yerine 21.5 milyon lira ödendiğini de söyleyip, "Bu vebaldir, günahtır" dedi. Kuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı bütçesinde Sayıştay iddialarına yanıt verilmemesini eleştirdi.

Sayıştay raporunda, "Sonuç olarak yaklaşık maliyette bedeli 19.568,00 TL olarak belirlenin iş kalemi için yaklaşın 17.000.000,00 TL ödeme yapılmıştır" ifadeleri yer alıyor.

Başur Köprüsü'nün bir ayağı 2.95 metre kısa yapılmış

Sayıştay, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde yaptırılan Başur Köprüsü'nde proje değişikliğine gidildiğini, üstelik üst makamlardan onay dahi alınmadığını belirtti. Raporda, "Köprü çıkış kenar ayak ile orta ayak arasında şev stabilitesi sorunu bulunduğu, çatlaklar oluştuğu, orta ayak yüksekliğinin onaylı projesine göre 2.95 metre daha kısa yapıldığı tespit edilmiştir" denildi.

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963 milyon liralık ödeme 31 milyon olarak gösterilmiş

Sayıştay'ın Avrasya Tüneli'yle ilgili çarpıcı tespitlerine de işaret eden Bülent Kuşoğlu, Avrasya Tüneli Projesi'nde idarece verilen talep garantilerinin hatalı muhasebeleştirildiğini, 2019 -2025 dönemi için toplam 963 milyon lira garanti ödemesi öngörülmesine rağmen kayıtlarda bunun 31 milyon lira olarak yer aldığını söyledi. Kuşoğlu, "Bu nasıl hesaplamalardır, bunlar nasıl kayıtlara geçiriliyor? Anlamak mümkün değil" dedi.

Ovit Tüneli, Cengiz İnşaat tarafından yapılmıştı. Cengiz İnşaat'ın internet sitesinde, proje detayı olarak "Ovit Tüneli, 12,6 kilometre uzunluğu ile Avrupa’nın en uzun dördüncü karayolu tüneli" bilgileri veriliyor.

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