19 kişi hakkında işlem başlatıldı!

09-10.01.2021 tarihleri, 21.00 – 01.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

09-10.01.2021 tarihleri, 21.00 – 01.00 saatleri arasında, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Yapılan denetimler sonucunda; Lefkoşa’da faaliyet gösteren işçi pansiyonu, kahvehane, gece kulüpleri kontrol edilmiş olup herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan kontrolde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 19 kişi tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar ve kumarhane sorumluları hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Ayrıca vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılmışlardır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 926 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 199 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilmiştir.

İskele’de faaliyet gösteren 2 kumarhane, bet ofis ve eğlence merkezleri kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Ayrıca vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılmışlardır.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 420 araç kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 49 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 1 araç trafikten men edilmiştir.