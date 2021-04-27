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19 Mayıs TMK'da bir öğrenci pozitif! Çok sayıda temaslısı var

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19 Mayıs TMK'da bir öğrenci pozitif! Çok sayıda temaslısı var
19 Mayıs TMK'da bir öğrenci pozitif! Çok sayıda temaslısı var

19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde bir 12. sınıf öğrencisinin testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Testi pozitif çıkan öğrencinin bugün bir sınava girdiği ve temaslısı olduğu düşünülen öğrencilere PCR testi yapılacağı bilgisi verildi.

 

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