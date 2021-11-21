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1959’da İşlenen Cinayet DNA Analiziyle Çözüldü

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ABD’nin Washington eyaletinde 1959 yılında dokuz yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip onu öldüren kişinin kimliği tespit edildi.
1959’da İşlenen Cinayet DNA Analiziyle Çözüldü

6 Mart 1959’da, naneli şeker satarken ortadan kaybolan Candy Rogers’ın cansız bedeni evinden birkaç kilometre uzakta bulunmuştu. Yakındaki bir askeri üste görevli John Reigh Hoff şüpheliler arasındaydı ancak suçu ispat edilememişti.

Küçük kızın öldürülmesiyle ilgili dosya eyaletin en çok konuşulan ve çözülemeyen cinayetleri arasındaydı. Polis, bu hafta DNA analizi sayesinde, 62 yıl sonra cinayeti çözdüklerini, küçük kızın katilinin John Reigh Hoff olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre 1970’de intihar eden Hoff’un kızı Cathie, gönüllü olarak DNA örneği verdi. Açıklamada, Hoff’un kızının şu sözlerine yer verildi: “Bunu duymak çok üzücü. Babanız olmasa, ailenizden herhangi biri böyle bir suç işlemiş olsa da üzücü. Tabii söz konusu babanız olunca durum daha da kötü. Böyle bir şeyi yaptığına inanamıyorum. Şeytanmış.”

Dosya üzerinde 2006-2020 yılları arasında çalışan detektif Brian Hammond, cinayeti çözemeden bu yıl başında emekli olmuştu.

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