  • BIST 7853.36
  • Altın 1825.269
  • Dolar 28.666
  • Euro 31.2623
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAFilistin Sağlık Bakanı: El Şifa Hastanesi'nde Hamas'ın karargahı varsa bize kanıt gösterin

1980'lerde Irak'ta Saddam Hüseyin yönetimine hardal gazı ham maddesi satan Hollandalı şirket tazminata mahkum edildi

» »
1980'lerde Irak’ta Saddam Hüseyin yönetimine hardal gazı yapımında kullanılan kimyasal madde satan Hollandalı bir şirket, zehirli gaz saldırısı kurbanı 5 İranlıya tazminat ödeyecek.
1980'lerde Irak'ta Saddam Hüseyin yönetimine hardal gazı ham maddesi satan Hollandalı şirket tazminata mahkum edildi

Hollanda’nın Lahey Mahkemesi, 1980-1988 yılları arasında yaşanan İran-Irak savaşında, kimyasal silah sonucu yaralanan 5 İranlının açtığı davayı karara bağladı.

Dava, savaş sırasında İran ordusunda asker ya da gönüllü olarak bulunan 5 kişi tarafından açıldı.

İranlı davacılar, Saddam Hüseyin yönetimi tarafından kullanılan hardal gazının, akciğerlerine ve gözlerine zarar vermesi nedeniyle iş göremez hale geldiklerini belirterek, bundan ham madde tedarikçisi iki Hollandalı şirketi sorumlu tuttu.

Mahkeme, Saddam Hüseyin yönetimine ham madde sağlayan ve eski ismi “KBS Holland” olan “Forafina Beleggingen” adlı şirketin, hardal gazına bağlı yaralanmalardan sorumlu olduğuna karar verdi.

 

Mahkeme, Forafina Bellegingen adlı Hollandalı şirketin, 1982-1984 yılları arasında Irak’a, hardal gazı yapımında kullanılan tiodiglikol adlı kimyasal madde tedarik ettiğini bildirdi.

Forafina şirketi, duruşmaya katılmadı ve savunma da yapmadı.

Şirketin, 5 İranlıya ödeyeceği tazminat miktarı daha sonra belirlenecek.

Mahkeme, aynı dönemlerde, Saddam Hüseyin yönetimine, hardal gazı yapımında kullanılan tiyonil klorür adlı maddeyi satan “Otjiaha” adlı şirketin ise zehirli gaz saldırısından sorumlu olmadığına karar verdi.

Bir süre önce ölen Hollandalı milyarder Hans Melchers’e ait, eski adı Melchemie olan Otjiaha şirketi, sattığı ham maddenin tarımsal amaçlı olarak da kullanıldığını belirterek, o dönem Irak'ın hardal gazını bir savaş aracı olarak kullandığını bilmediklerini savundu.

Mahkeme, Otjiha’nın sattığı tiyonil klorür maddesinin tarımda böcek ilacı olarak veya plastik üretiminde de kullanıldığına işaret ederek, "Irak'ın bu gazın üretimi için tiyonil klorür kullanmasının bir önemi yok" dedi.

Otjiaha şirketi, Melchemie adını kullandığı dönemde, ihracat yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırılmıştı.

Hollanda mahkemesi, 1986 yılında Melchemie'yi, İtalya üzerinden Irak'a fosfor oksiklorür adlı maddeyi sattığı gerekçesiyle o zamanki para birimiyle 100 bin florin ödemeye mahkum etti.

Hollandalı şirket, o zaman da bu maddenin, tarımda böcek ilacı olarak da kullanıldığını savunmuştu.

Hollandalı kamu yayıncısı NOS’a göre, İran-Irak savaşı sırasında Batılı şirketler Saddam Hüseyin yönetimine, aralarında hardal gazı üretimi için gerekli olan tiyonil klorürün de bulunduğu bazı kimyasal maddeleri sattı.

Irak, İran askerlerine yönelik saldırılarda hardal gazı kullandı.

Hardal gazı körlüğe, nefes darlığına ve derinin kemiğe kadar yanmasına yol açabiliyor. Gazın solunması halinde de ölüme neden olabiliyor.

İranlı davacıların avukatı Liesbeth Zegveld, o dönem Irak sınırı bölgesinde görev yapan müvekkillerinin, hardal gazına bağlı olarak "korkunç ve kalıcı yaralanmalar" yaşadığını söyledi .

Zegveld, "Hardal gazının etkisi asla durmuyor ve daha da kötüleşiyor” dedi.

Halepçe katliamında kullanılan zehirli gazın hammaddesi de Hollanda’dan

Hollanda’da daha önce de Saddam Hüseyin yönetimine, hardal gazı yapımında kullanılan tiodiglikol ham maddesi sattığı belirlenen iş insanı Frans van Anraat, 16,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hardal ve sinir gazı yapımında kullanılmak üzere, Saddam Hüseyin yönetimine binlerce ton kimyasal madde sattığı belirtilen Van Anraat, 16 Mart 1988’de Halepçe kentinde düzenlenen ve yaklaşık 5 bin kişinin öldüğü kimyasal saldırı nedeniyle suçlanmıştı.

Yaklaşık 10 bin kişinin de yaralandığı Kürt nüfusa yönelik saldırıya ilişkin suçlamaları reddeden van Anraat, sattığı kimyasal maddelerin, hardal gazı yapımında kullanıldığını bilmediğini öne sürdü.

Yalnızca müşterilerinin istediklerini teslim eden bir iş adamı olduğunu söyleyen Frans van Anraat, müşterilerin daha sonra yaptıklarından kendisinin sorumlu tutulamayacağını savundu.

Van Anraat, 2009 yılında Hollanda mahkemesi tarafından “savaş suçuna ortak olduğu” gerekçesiyle 17 yıl hapse mahkum edildi. Temyiz mahkemesi, cezayı 16,5 yıla indirdi.

Hollanda Mahkemesi, 2013 yılında da Van Anraat’ı Saddam Hüseyin yönetiminin zehirli gaz saldırısı nedeniyle mağdur olan 16 kişiye, kişi başına 25 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.

Bölgedeki sivil Kürt nüfus ve İran birliklerine yönelik en büyük kimyasal saldırı olarak bilinen Halepçe katliamı, Irak Ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı olan “Kimyasal Ali” lakaplı Korgeneral Ali Hasan el Mecid el Tıkriti tarafından gerçekleştirilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa'da aşırı sağcılar Filistin temalı konferansı basarak 3 kişiyi yaraladı12 Kasım 2023 Pazar 11:15
  • İzlanda'da yanardağ patlaması endişesiyle acil durum ilan edildi11 Kasım 2023 Cumartesi 13:25
  • Avrupa Adalet Divanı Başsavcısından Apple aleyhinde görüş09 Kasım 2023 Perşembe 20:00
  • Barselona'da liman işçileri İsrail ve Filistin'e silah taşıyan gemilere hizmet vermeyecek08 Kasım 2023 Çarşamba 10:11
  • Almanya’da federal hükümet eyaletlere her mülteci için 7 bin 500 euro ödeyecek07 Kasım 2023 Salı 10:42
  • Hollanda'da Türk camisine saldırı06 Kasım 2023 Pazartesi 13:52
  • İngiltere'deİşçi Partililer, liderlerinin Gazze'de ateşkes çağrılarını reddetmesi üzerine istifa etti06 Kasım 2023 Pazartesi 10:52
  • Scholz: Almanya'da Yahudilere saldıran herkes, hepimize saldırıyor demektir06 Kasım 2023 Pazartesi 10:25
  • Fransız uzman: Türkiye'deki ilerleme 'göz kamaştırıcı'28 Ekim 2023 Cumartesi 18:35
  • Avrupa, İsrail-Hamas çatışmasından endişeli: İkinci mülteci krizi yaşanabilir28 Ekim 2023 Cumartesi 13:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti