 2. çocuk hakları festivali rengarenk çocuğu fark et, hakkını koru!

SOS Çocukköyü Derneği’nin kurulduğu günden beri, ülkemiz genelinde çocuk odaklı yasaların güncellenmesi, çocuk koruma sistemlerinin geliştirilip yaygınlaştırılması, çocuk hakları ve sorumlulukları konusunda toplumsal bilinçlenmeyi arttırma faaliyetleri sürüyor. Bu faaliyetler çerçevesinde geçtiğimiz hafta sonu Lefkoşa Kızılbaş Parkı’nda düzenlenen çocuk festivali yoğun ilgiyle gerçekleşti.

Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliği ile Kızılbaş Parkı’nda bisiklet turu ile başlayan etkinlik, çocukların keyifle katıldığı SOS Çocukköyü Derneği eğitmenlerinin kurduğu survivor parkuru, Berkem Darbaz ile arkadaşlarının özel alandaki BMX gösterileri, Cranberries Dance and Gym Center’in hazırladığı dans gösterisi, Cyprus Basketball Academy gösteri maçı, Nev Çocuk Fitness & Jimnastik sporcularının gösterileri, SOS Çocuk Köyü Dans ekibinin gösterileri ve Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Trio ekibinin performansı ile devam etti.

SOS Kreş ve Anaokulu, SOS Dükkan, Takı Atölyesi, The TEN Özel Eğitim Merkezi kitap satışı, Okul Öncesi Eğitim Derneği farkındalık aktiviteleri de Çocuk Hakları Festivali’nin en renkli stantları oldu.

Etkinlik boyunca Dj Halil Erhan ve Kıbrıs Dj Academy Dj’leri de performansları ile sahne aldı. “2. Çocuk Hakları Festivali”, ekiplerin gönüllü destek ve katılımı ile gerçekleşti.

HER ÇOCUK İÇİN!

SOS Çocukköyü Derneği, bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin çocuk haklarının korunması için, dünya üzerinde 138 ülkede faaliyet gösteren Uluslararası SOS Çocukköyleri şemsiyesi altında kapsamlı çalışmalar yürütüyor. SOS Çocukköyü Derneği’nin çocuk hakları odağındaki faaliyetleri arasında temel olarak ülkemizdeki çocuk odaklı yasaların güncellenmesi, çocuk koruma sistemlerinin geliştirilip yaygınlaştırılması, çocuk hakları ve sorumlulukları konusunda toplumsal bilinçlenmeyi arttırmak bulunuyor.