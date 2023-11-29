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2 kilo 257 gram uyuşturucuya 6 yıl hapis!

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Ercan Havalimanı'nda uyuşturucu taşıyan Jennifer Trayc Ohunyon'un davası sonuçlandı. Mahkeme, 2 kilo 257 gram uyuşturucuyla yakalanan sanığı suçlu buldu ve ceza verdi
2 kilo 257 gram uyuşturucuya 6 yıl hapis!

Yargıç, sanığın başkalarının yönlendirmesi ile 21 Eylül 2021 tarihinde ülkesi Nijerya’dan valizine koyduğu 2 kilo 257 gram tutarındaki uyuşturucu maddeyi Ercan Havalimanı’ndan ülkeye sokup, aynı gün Louis Ekene Ubah’a teslim ettiğini söyledi. Candaş, sanığın olaydaki rolünün ithal olduğunu, ülke içindeki dağıtım ve satışında bir rol oynamadığını, dolayısıyla sadece piyon olarak kullanıldığını ifade etti. Sanığın soruşturmanın ardından cezaevine gönderildiğini, 2 yılı aşkın bir süredir dilini bilmediği bir ülkede yargılanmayı beklediğini söyledi.  Yargıç, sanığın polise ifade verip, yardımcı olduğunu, aleyhine getirilen davaları kabul ettiğini açıkladı.
Uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına, toplumu ve gençleri tehlikeye attığına değinen Yargıç, davaya konu miktarın azımsanmayacak bir oranda olduğunu belirtti.
Yargıç, sanığın uyutturucu ticaretine bulaşmasını, pişman olup adalete yardımcı olmasını lehine değerlendirdiklerini belirterek, oy birliği ile 6 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi
Narkotik ekipleri tarafından 27 Eylül 2021 tarihinde Girne ve Lefkoşa’da düzenlenen ‘Toz Duman’ operasyonunda 2 buçuk milyon TL değerinde 2 kilo 250 gram methamfetamin türü uyuşturucu ve 4 kilo 340 gram hintkeneviri ele geçirilmişti. Operasyonda yabancı uyruklu 7 kişi yakalanmıştı. Tutuklanan sanıklardan Ruben Oliver ile Louis Ubah hakkındaki karar 30 Ekim 2023 tarihinde açıklanmıştı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ruben Oliver 12 yıl, Louis Ubah ise 10 yıl hapse mahkum edilmişti. 

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