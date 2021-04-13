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20 bin araç sigortasız, 450 bin araç seyrüsefersiz!

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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, salgının sosyo ekonomik hayat üzerindeki yıkıcı etkisinin devam ettiğini, TL’nin de değer kaybetmesiyle birikimlerin tükendiğini, borçların çığ gibi büyüdüğünü söyledi.
20 bin araç sigortasız, 450 bin araç seyrüsefersiz!

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Genel Koordinatörü Hürrem Tulga, salgının sosyo ekonomik hayat üzerindeki yıkıcı etkisinin devam ettiğini, TL’nin de değer kaybetmesiyle birikimlerin tükendiğini, borçların çığ gibi büyüdüğünü söyledi.

İş gücüne katılım oranının yüzde 40’lara, istihdam oranının yüzde 30-35’lere düştüğünü, sigortasız araç kullanan insan sayısının ise 20 bini, seyrüseferini ödeyemeyenlerin de 40 bini geçtiğini ileri süren Tulga, “Taş üstünde taş kalmadı” dedi.

Tulga, daralma ortalaması dünyada yüzde 5-8 iken, KKTC genelinde yüzde 15, mikro düzeydeki işletmelerde ise yüzde 50 olduğunu söyleyerek, “Maalesef kendi halkının iflası, yoksulluğu, mülksüzlüğü üzerinden varlığını sürdürmeye çalışan bir statüko var karşımızda” ifadelerini kullandı. Hürrem Tulga, çalışanlara istihdam destek ödeneğinin yapılmadığı, kapanmadan dolayı işletmelere gelir desteği verilmediği, borç faiz desteğinin sağlanmadığı, bütçe olanakları çerçevesinde çalışanlara, işsizlere, küçük ve orta boy işletmelere kaynak kullanmayan tek ülkenin KKTC olduğunu iddia etti.

Tulga, “Üretenlerin, emek verenlerin, alın terini harç yapanların ve vergi ödeyenlerin üzerine basarak, ezim ezim eden bir statükonun varlığını kabul edebilir miyiz? Soru da budur” dedi. KTEZO tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Ortak sorunumuz salgın… Ancak çalışanlara istihdam destek ödemelerinin yapılmadığı, borç faiz desteklerinin sağlanmadığı, işletmelere destek verilmediği tek ülke KKTC… Bütçe olanakları çerçevesinde işsizlere, küçük ve orta boy işletmelere kaynak kullanmayan tek ülke de KKTC’dir. Bu nasıl bir adalet? Nasıl bir eşitsizliktir? Devlet ve özel sektör çalışanı olarak ayrımın yapıldığı, bölünüp parçalandığı tek ülke de KKTC! Berbat yönetimin sosyo-ekonomik yapıyla birlikte yeniden değişmesi için elimizden geleni yapacağız”

 

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