20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne...52'si yerel Toplam 69 vaka!

"Toplam 8323 test yapıldı, 52'si yerel 69 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 8323 olup, 52'si yerel 69 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi taburcu edilmiştir.
6 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 52 kişi ise yerel vakadır.
20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Ortaköy-1/ Marmara-1/ Çağlayan-1/ Gönyeli-2/ Hamitköy-2/ Yenikent-1/ K.Kaymaklı-5/ Haspolat-1 / Surlariçi-3/ Alayköy-1 / Taşkınköy-1
Girne
Girne Merkez- 9/ Zeytinlik-2/ Dikmen-1/ Lapta-1/ Ağırdağ-1/ Karaoğlanoğlu-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -8 / Gönendere-1/ Sanayi yolu- 2/ Yeniboğaziçi-3 / Kaliland-1/ Alaniçi-1 / Gülseren-1
9 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8323
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11
Yerel Vaka Sayısı: 52
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 60
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 813.938
Toplam Vaka Sayısı: 4945
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4298
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 620
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 539
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
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