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“2019 yılı yaz döneminde sorun yaşanacağı öngörülmektedir”

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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) mevcut kapasitesinin artırılmasının ivedilikle sağlanması gerektiğini, 2019 yılı yaz döneminde sorun yaşanacağının öngörüldüğünü kaydetti.
“2019 yılı yaz döneminde sorun yaşanacağı öngörülmektedir”

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) mevcut kapasitesinin artırılmasının ivedilikle sağlanması gerektiğini, 2019 yılı yaz döneminde sorun yaşanacağının öngörüldüğünü kaydetti.

EMO, yüzde 100 yenilenebilir enerji yolunun açılmasını sağlayacak uygulamaların esas alınması gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs Türk toplumunun, enerji verimliliği konusunun göz ardı edilmediği bir enerji yönetim modelini hak ettiğini belirtti.

Yazılı bir açıklama yapan EMO Başkanı Görkem Çelik, KIB-TEK ve ülkedeki enerji konusunu değerlendirdi.

 

“ÇÖZÜM VE PLANLAMA İHTİYACI…”

Dünyada enerji konusundaki gelişmelere değinen Çelik, ülkede enerji konusundaki en temel konular dahil, çözüm ve planlama beklediğini kaydetti.

Enerji konusunda yaşanmakta olan sorunların en temel sebebinin enerji yönetiminin dünya standartlarından uzak bir yapıda olması olduğunu söyleyen Çelik, “Bu yapının, KIB-TEK’in özerkleşme sürecinde temel oluşturacak şekilde bir an önce değiştirilmesi gerekmektedir. Belirtmek isteriz ki 2018 yılında odamızın yayınlamış olduğu EMO Enerji Politikaları Raporu bugün içinde bulunduğumuz durum açısından güncelliğini koruyarak yol gösterici niteliktedir” ifadelerini kullandı.

 

“2019 YILI YAZ DÖNEMİNDE SORUN YAŞANACAĞI ÖNGÖRÜLMEKTEDİR”

Çelik açıklamasında şunları kaydetti:

“Bunun yanında, 2018 yılı yaz dönemi maksimum talep yükünün 339MW, KIBTEK operasyonel gücünün ise 336MW olmasından dolayı, ortalama talep artışının da %5 olduğu hesaba katıldığında 2019 yılı yaz döneminde sorun yaşanacağı öngörülmektedir.  Bu sebeple mevcut kapasitesinin artırılması ivedilikle sağlanmalıdır.  Enerji arzında kısa vadede yapılması gereken yeni santral yatırımının, orta vadede, yerini önceden tüm bilimsel çalışmaları planlı şekilde yapılmış, daha verimli ve düşük maliyetli, çevre dostu, sürdürülebilir üretim modellerine bırakması gerekliliği toplumsal açıdan hayati önem taşımaktadır.

Kıbrıs Türk toplumu, yaşamakta olduğu coğrafyada enerji ihtiyacını sürekli ve güvenilir şekilde ama aynı zamanda toplumsal refahı göz önünde bulunduran üretim modelleri ile enerji arzında maksimum çeşitliliğin sağlandığı, %100 yenilenebilir enerji yolunun açılmasını sağlayacak uygulamaların esas alındığı, enerji verimliliği konusunun göz ardı edilmediği bir enerji yönetim modelini hak etmektedir.”

Çelik, Güney Kıbrıs ile güven artırıcı önlemler bağlamında sağlanan mutabakat çerçevesinde elektrik şebekelerinin kalıcı olarak birleştirilmesini de, teknik açıdan son derece yararlı bir gelişme olarak değerlendirdi.

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