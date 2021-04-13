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2020 Yılı Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemeleri Yapıldı

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2020 Yılı Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemeleri Yapıldı
2020 Yılı Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemeleri Yapıldı

2019 - 2020 üretim sezonu için, 8 bin 683 üreticiye, Tahıl (Arpa, Buğday, Yulaf, Tritikale vb.), Yem Bitkileri (Fiğ, Fiğ-Tahıl, Arpa Hasıllık, Mısır, Yonca vb.), Nadas, Narenciye, Zeytin, Harup, Badem, Meyve Ağaçları, Sebze, Sera ve Patates beyanları karşılığında, Doğrudan Gelir Desteği Hesap Kapatma Ödemeleri için toplamda 27.739.700,95 TL’lik tutar

bankalara yatırılmıştır.

 

Üreticilerimiz hak edişlerini, Kooperatif Merkez Bankası ve Ziraat Bankası ile bu bankaların ilgili şubelerinden yarından itibaren (14 Nisan 2021 Çarşamba) alabilirler.

 

Ayrıca, Maliye Bakanlığı’ndan alınan bilgi doğrultusunda,  2021 Yılı Küçükbaş Hayvan Başı Destek ödemelerinin ilk taksiti olan 21.560.580,00 TL’nin de en geç 16 Nisan 2021 Cuma günü yapılacağı bildirilmiştir.

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