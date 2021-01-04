  • BIST 1.498
  • Altın 456,810
  • Dolar 7,3516
  • Euro 9,0399
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPilli:8'i yerel 16 pozitif vaka!

2021 Asgari ücreti ne oldu?

» »
YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 2021 için asgari ücretin hâlâ belirlenmemiş olmasını eleştirdi, YKP’nin taleplerini ortaya koydu. Açıklamanın tamamı şöyle:
2021 Asgari ücreti ne oldu?

2021 Asgari ücreti ne oldu?

_

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, 2021 için asgari ücretin hâlâ belirlenmemiş olmasını eleştirdi, YKP’nin taleplerini ortaya koydu. Açıklamanın tamamı şöyle:

Yeniden hatırlatırız ki 22/1975 sayılı yasaya göre “Asgari Ücret”, işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere saptanan ücreti anlatır. Döviz artışları ve yapılan onca zamdan sonra eriyen alım gücü karşısında yürürlükteki asgari ücret ile çalışanlar günlük net eline geçen 176 TL ile 4 kişilik ailesinin bir günde ihtiyaçları olan yeterli beslenme, eğitim, sağlık, konut ve diğer tüm giderlerini karşılamaya çalışmaktadır!

DPÖ’nin kriterleri ile asgari ücretin yüzde 40 kusuru, gıda için harcanması gereken rakamdır! Yani 4 kişilik bir ailenin üç öğün beslenmesi için hükümet tarafından günlük 70 TL harcaması öngörülmektedir! Açlık sınırının zaten altında olan asgari ücret, son dönemdeki pandemi koşulları ve döviz krizi sonrası oluşan ekonomik göstergelerle okunduğunda insani bütün değerleri ayaklar altına alan seviye gelmiştir…

Bir kez daha altını çizeriz ki YKP olarak orta vadede talebimiz tıpkı emek örgütlerinin de talebi gibi asgari ücretin belirlenme kriterlerinin yeniden, acilen düzenlenmesi ve DPÖ’nün de 1992’den beri açıklamadığı geçim endeksinin hemen kamuoyu ile paylaşılmasıdır. DPÖ, Başbakanlığa bağlıdır. Başbakan Ersan Saner’i 1992’den beri açıklanmayan geçim endeksinin açıklanması için gereğini yapmasını bir kez daha talep ederiz…

Güncel olarak ise en kısa sürede, asgari ücretin insanca, adil bir rakam olarak belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu acilen hemen toplantıya çağrılmalı ve geçmişte defalarca ortaya konan sendikaların itirazları da göz önüne alınarak 2021’in ilk asgari ücret hemen belirlenmelidir.

Bununla beraber asgari ücret ödemesinin 40 saatlik haftalık çalışma saati olması gerektiği gerçeğiyle, işverenlerin çalışma saatlerini artırarak asgari ücret altında çalışmayı yaygınlaştırdığı göz önüne alınarak acilen bu yasadışı uygulamaların önüne geçilmesi için denetlemelerin ilgili bakanlık tarafından yapılması çağrısını yineliyoruz.

Yeni Kıbrıs Partisi, geçmişte olduğu gibi bugün de kölelik koşullarında çalıştırılmaya karşı mücadele eden emek örgütleriyle dayanışmasını sürdürecek, bunun büyütülmesi için kararlılıkla bu mücadelenin parçası olmaya devam edecektir.

Biliyoruz ki toplu sözleşmeli, iş güvenceli, sosyal güvenlikli, sendikalı, insanca, eşit ve adil ücretli, haftalık 40 saat olan iş, herkesin hakkıdır, mücadele ile kazanacağız!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amcaoğlu: “18 Ocak Tarihinde Eğitime Yeniden Başlanacak. Bir Hafta Ders Tekrarının Ardından Okul Sınavları Yapılacak”04 Ocak 2021 Pazartesi 12:25
  • Pilli: Şuan Herkes Pozitif Olabilir04 Ocak 2021 Pazartesi 12:19
  • Vergi ayı geldi! Yine kapattılar! Çalışanlar ne olacak?04 Ocak 2021 Pazartesi 11:45
  • Koopbank’ın Mobil Cüzdanı‘’Hepi’’ Android Ve Ios Marketlerinde04 Ocak 2021 Pazartesi 11:24
  • 18 Ocak Pazartesi eğitime yeniden başlanacak04 Ocak 2021 Pazartesi 11:14
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Saat 10.00’da Toplanıyor04 Ocak 2021 Pazartesi 10:34
  • Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.04 Ocak 2021 Pazartesi 09:18
  • Detay Bugün Ne Manşet Attı? (4 Ocak 2020 Pazartesi)04 Ocak 2021 Pazartesi 09:11
  • Tandoğan Yalkut Yazdı... " Hoşgeldin"04 Ocak 2021 Pazartesi 08:59
  • Detay bugün ne manşet attı? 4 Ocak 2021 Pazartesi04 Ocak 2021 Pazartesi 08:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti