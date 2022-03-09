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2022-YÖKDİL-1 sınavı için PCR/Antijen testi şartı

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Bu çerçevede, sınavda görev alacak personelin ve sınava girecek adayların aşılı olmaları halinde son 7 gün, aşısız olmaları halinde ise son 48 saat içinde yapılmış PCR/Antijen test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.
2022-YÖKDİL-1 sınavı için PCR/Antijen testi şartı

 

13 Mart 2022 Pazar günü Türkiye ile eş zamanlı düzenlenecek 2022-YÖKDİL-1 sınavında görev alacak personelin ve sınava girecek olan adayların Bulaşıcı Hatalıklar Üst Kurulu’nun önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararlar çerçevesinde, PCR/Antijen testi yaptırmaları gerekmektedir.

Bu çerçevede, sınavda görev alacak personelin ve sınava girecek adayların aşılı olmaları halinde son 7 gün, aşısız olmaları halinde ise son 48 saat içinde yapılmış PCR/Antijen test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

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