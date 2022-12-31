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2023 resmi tatil takvimi belli oldu

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Gelecek yıl dini ve milli bayramlar ile özel günler olmak üzere 16 resmi tatil günü bulunurken, bunların 7'si hafta sonuna denk geliyor.
2023 resmi tatil takvimi belli oldu

Yeni yıla sayılı günler kala, çalışanlar başta olmak üzere toplumun büyük kesiminin gözü 2023 yılındaki resmi tatillere çevrildi.

Yılın ilk günü olan 1 Ocak Pazar ile başlayan resmi tatil takvimi, 20 Nisan'daki yarım gün Ramazan Bayramı arifesi tatiliyle devam edecek.


Ramazan Bayramı dolayısıyla 21, 22 ve 23 Nisan tatil olurken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem pazar gününe hem de Ramazan Bayramı'nın son gününe rastlayacak.

Ara tatilin bir bölümü de Ramazan Bayramı içinde yer alacak

Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığının 17-20 Nisan tarihlerindeki ikinci ara tatilinin bir bölümü de yine Ramazan Bayramı içinde yer alacak.

2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmi tatil ilan edilen 1 Mayıs, 2023'te pazartesi gününe denk gelecek. Mayıs ayındaki diğer bir tatil olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ise cuma günü kutlanacak.

Kurban Bayramı'nda 9 gün tatil ihtimali

Kurban Bayramı'nın başlangıcı, 2023'te Haziran ayının son günlerine denk gelecek. Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla 27 Haziran Salı günü yarım gün tatil olacak. Kurban Bayramı dolayısıyla 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz resmi tatil olacak.

Kurban Bayramı'ndan önceki iş günü olan 26 Haziran Pazartesi ile arife dolayısıyla yarım gün mesai yapılacak 27 Haziran'ın idari izin olarak ilan edilmesi halinde, bayram tatili 24 Haziran-2 Temmuz'u kapsayan 9 güne çıkabilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de cumartesi gününe rastlayacak.

2023'te 30 Ağustos Zafer Bayramı çarşamba gününe, yarım gün resmi tatil olan 28 Ekim cumartesi gününe, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ise pazar gününe gelecek.

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