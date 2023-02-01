2023 Şubat aylık burç yorumları

Yılın en minik ama en romantik ayı Şubat dersem çok mu abartmış olurum bilmem. Romantizmi bir kenara bırakırsak eğer, Şubat ayının en önemli gökyüzü olayı malum dolunay ve yeniayı.

5 Şubat'ta Aslan burcunda yaşanacak olan dolunay, Uranüs’ten sert etki aldığı için maddi konularda bazı ufak tefek sarsıntılar yaşayabileceğimizi, aynı zamanda doğa olayları hakkında da aşırılıklara maruz kalabileceğimizi de söylemek mümkün.

20 Şubat'ta Balık burcunda yaşanacak olan yeniay ise ay başındaki dolunaydan çok daha insaflı bu yeniayda. Kendimizi, inançlarımızı ve her şeyden önce yaşamda artık ciddi bir biçimde yük olanları bırakıp yeni başlangıçları vaat eden bu yeniay, herhangi bir gezegenden olumsuz bir etki almadığı gibi üstüne kadersel noktalar olan kuzey ve güney ay düğümleri ile de muhteşem bir pozisyonda. O nedenle 20’si civarlarında yaşamınızda neyi değiştirmek istiyorsanız artık bunlara detaylı bir el atmak için ideal zamanlar diyebiliriz.

Ay ortasında güzellik ve sanat tanrıçası Venüs’ün, hayaller gezegeni Neptün ile kavuşumu özellikle yaratıcı çalışmalar için ideal durmakta. Bu arada, ay başında Venüs tam tersi eril disiplin olan Mars ile sevimsiz bir yerden konuşacağı için duygusal ilişkilerde krizlere neden olabilir. Çok fazla ayın ilk yarısında sevgilinizle içli dışlı olmayın derim, çünkü aynı dönem iletişimin haylaz çocuğu Merkür, güç delisi Plüton ile yan yana olacak. Bu da iletişimde iyi veya kötü en söylenmemesi gerekenlerin pat diye dudaklarınızdan dökülebileceğini anlatıyor. Aman dikkat! Sonra bunu 14 Şubat Sevgililer Günü'nde telafi edemeyebilirsiniz.

Ülkemiz açısından ise bu ayın ilk yarısı yine pek sevimli durmamakta. Kalabalıklara dikkat edin! Ve ayrıca abartılı, ani doğa olayları da kapımızı çalabilir. Ekonomide ise hareketlilik daha çok ay sonuna doğru görünmeye başlayacak diyebilirim. Ama bunun çok da kriz havasını estireceğini söyleyemem.

Şubat ayının size huzur ve mutluluk, bol para ve sağlık getirmesini yürekten diliyorum.

ŞUBATTA AYIN BOŞLUKTA OLDUĞU ZAMANLAR

1 Şubat 2023 14:58:05 - 1 Şubat 2023 23:11:19

4 Şubat 2023 09:18:56 - 4 Şubat 2023 11:48:22

6 Şubat 2023 17:15:22 - 7 Şubat 2023 00:14:05

9 Şubat 2023 09:40:00 - 9 Şubat 2023 11:46:32

11 Şubat 2023 19:41:14 - 11 Şubat 2023 21:34:27

14 Şubat 2023 02:51:58 - 14 Şubat 2023 04:31:07

16 Şubat 2023 04:05:46 - 16 Şubat 2023 07:59:37

18 Şubat 2023 07:17:47 - 18 Şubat 2023 08:34:37

20 Şubat 2023 05:00:15 - 20 Şubat 2023 07:55:58

22 Şubat 2023 07:05:24 - 22 Şubat 2023 08:13:48

24 Şubat 2023 10:21:49 - 24 Şubat 2023 11:29:01

26 Şubat 2023 17:42:23- 26 Şubat 2023 18:47:34

KOÇ

Bu ay, aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında ayın başında zorlayıcı bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise kişinin duyduğu güvensizlikler, sırları, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler ve bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

BOĞA

Yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miras konuları ve taşınmalar hakkında ayın başında mücadele içeren bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, dernekler, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

İKİZLER

Yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında ayın başında sizi biraz zorlayacak bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhretiniz gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

YENGEÇ

Kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız hakkında ayın başında dikkatinizi çekecek bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırmayla ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

ASLAN

İrade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere, egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında ayın başında biraz can sıkıcı olabilecek bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, ameliyatlar, cinsellik gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

BAŞAK

Kişinin duyduğu güvensizlikler, sırları, maddi ve manevi hapisler, darlık ve kısıtlanmalar, gizli kapaklı işler ve ilişkiler, bunun yanında gizli düşmanlar, dedikodular, herkesten sakladığınız, görülmesini çok istemediğiniz yanlarınızı içeren konular hakkında ayın başında düşündürücü bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları) yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

TERAZİ

Sosyal çevre içinde yapılacak çalışmalar, gerçekleştirilecek toplumsal değişimler ve bunlar için kurulacak dernekler ve hayır işleri, insanlara yararlı olma ve bu amaç uğrunda kurulacak dostluklar, gruplar, iş hayatınızdan, kariyerinizden kazandığınız gelirler, iyimser yanınızın başınıza açtığı olaylar hakkında ayın başında el oyalatabilecek bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise iş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

AKREP

Statü, toplumun sizi nasıl algıladığı, üstleriniz, patronlarınız, patronlarla ilişkileriniz, iş yapış şekliniz, başarı, herkesin gözü önünde olma, yükselme çabası, yaşam hedefleri, anne ve anneyle ilgili konular, mesleğiniz, kariyer alanlarınız, şan, şöhretiniz gibi konular hakkında ayın başında sizi düşündürtecek bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise aşk hayatınız başta olmak üzere, tutkular, eğlence yaşamınız, kısa süreli ilişkiler, borsa, kumar, piyango gibi şans ve risk taşıyan işler, sanat, çocuk, hamilelik, yaratıcılık gerektiren alanlar ve iradenizin sınandığı konular, çocuklar, romantik ilişkiler, moda gibi konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

YAY

Yurt dışı ile ilgili konular, yabancılar, yabancı diller, medya, satış-pazarlama işleri, öğretim görevlileri, yargıçlar, üst mahkemeler ve uzak akrabalar, felsefe, din, inançlar, hayatı sorgulama anlamlandırmayla ilgili konular, uzun mesafeli yolculuklar, rüyalar, sıra dışı konular, sosyal bilinç, topluma nasıl ayak uydurduğunuz, akademik hayatınız gibi konular hakkında ayın başında yardım almanızı gerektirebilecek bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise yaşam tarzınız, baba, kişisel bağlılıklar, alışkanlıklar, ev ve aile içi durumlar, özellikle duygularınızın korunması, kökleriniz hakkında olabilecek gelişmeler, çok yakınınızdaki insanlar, taşınmaz mallarınız, eviniz, maddi manevi miraslar ve taşınmalar hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

OĞLAK

Finansal krizler, ölümler ve yeniden doğuş konuları, sizin ödemek zorunda olduğunuz veya size ödenmek zorunda olan nafaka, vergi iadesi gibi konular, ayrıca eş, sevgili, hayatınızdaki kişilerin parasal durumu, korkular, paylaşımlı kazançlar, borçlar, vergiler, cinsellik, ameliyat gibi konular hakkında ayın başında nispeten zorlayıcı bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise yakın çevreniz, kardeşler, arkadaşlarınız hakkında olan durumlar, kardeş ilişkileri, yakın çevre ile olan iletişim, arkadaşlık ilişkileri, kısa yolculuklar, liseye kadar olan eğitim, uzun vadeli olmayan plan ve projeler, yayıncılık, pazarlama, halkla ilişkiler konuları hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

KOVA

Size açık düşman kişiler, mahkemeler, birden fazla kişi ile yürütülen faaliyetler (iş ortaklıkları) yazılı yahut sözlü birliktelikler ve en önemlisi evlilik hayatının yanında vekalet verdiğiniz insanlar, avukatınız, eşiniz, uzun süreli ilişkide olduğunuz insanla olan durumunuz gibi konular hakkında ayın başında zaman alıp sizi oyalayacak bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise kazançlarınız, paralarınız, maddi varlıklarınız, para akışınız, güvenlik duygunuz, özgüveniniz, bunun yanında taşınabilir maddi değerleriniz, kısaca maddi bütün varlığınız konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.

BALIK

İş ve iş arkadaşları, gündelik hayatın koşturmaları, çalışma metotları, sağlık, hastalıklar, temizlik, hijyen konuları ve evcil hayvanlar, hizmet verdiğiniz alanlar, yanınızda çalıştırdığınız insanlar, hastalıklar, iş arkadaşları ve iş atmosferi gibi konular hakkında ayın başında sizi koşturtabilecek bir değişim dönüşüm yaşayabilirsiniz. Ay sonuna doğru ise irade gücünüz, arzularınız ve bireyselliğiniz başta olmak üzere egonuz ve yapılandırdığınız dünyanız, görünen kişisel tercihleriniz ve sizi siz yapan bütün fiziksel ve psikolojik değerleriniz, sosyal anlamda sizi var eden ve hayatta konumlandığınız yeri ve tepkilerinizi içeren konular hakkında hareketlilik yaşamanız pek mümkün durmakta.