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2024 Paris Oyunları: Bir Olimpiyat yıldızının bu basit fotoğrafı sporseverleri çılgına döndürdü!

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Olimpiyat Oyunları hayranları, Paris'te 10 metre havalı tabanca karışık takım etkinliğinde yarışan Türk atıcı Yusuf Dikeç'in bir fotoğrafı üzerine sosyal medyada çılgına döndü.
2024 Paris Oyunları: Bir Olimpiyat yıldızının bu basit fotoğrafı sporseverleri çılgına döndürdü!

Olimpiyat Oyunları hayranları, Paris'te 10 metre havalı tabanca karışık takım etkinliğinde yarışan Türk atıcı Yusuf Dikeç'in bir fotoğrafı üzerine sosyal medyada çılgına döndü.

51 yaşındaki atıcı ve partneri Şevval İlayda Tarhan gümüş madalya kazandı, ancak Dikeç'in görüntüsünü viral hale getiren, yarışmaya alışılmadık yaklaşımı oldu.

Dikeç, tipik atış teçhizatı olmadan ve bir eli cebinde, alışılmadık derecede rahat bir şekilde yarıştığı bir fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından ün kazandı.

Olimpiyat Oyunlarındaki atıcıların çoğu atış yaparken kulak koruması kullanır ve yarışmacıların gözlerini kapalı tutmak zorunda kalmamaları için bir gözün görüşünü engelleyen ve bazen parlamaya yardımcı olmak için renkli camlara sahip özel gözlükler takarlar.

Bir hayran X'e 'Türkiye 51 yaşındaki bir adamı özel lensleri, göz koruması ya da kulak koruması olmadan gönderdi ve gümüş madalyayı aldı' diye yazdı - milyarder Elong Musk buna 'Güzel' diye yanıt verdi.

Bir başkası 'Eğitimli bir suikastçıyı gördüğümde tanırım' diye şaka yaptı. Bir başkası ise "Türkiye Olimpiyatlara tetikçi mi gönderdi?" diye yazdı.

Dördüncü bir kişi şöyle yazdı: 'Türkiye Hükümeti: Bu hafta sizin için farklı bir işimiz var.

Bazı yorumcular Dikec'in buz gibi görüntüsüyle bir suikastçı gibi göründüğü esprisini yaptı

Sporseverler, Dikec'in daha önce hiç deneyimi olmadan etkinliğe gelmesine rağmen gümüş madalya kazanmış gibi göründüğünü düşünüyor

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