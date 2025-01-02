  • BIST 9961.34
  • Altın 2965.752
  • Dolar 35.151
  • Euro 36.5037
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

2025'te yeni bir insan nesli başlıyor: Beta Kuşağı

» »
1 Ocak 2025’ten itibaren doğan bebekler, "Beta Kuşağı" olarak adlandırılan yeni bir neslin ilk üyeleri olacak.
2025'te yeni bir insan nesli başlıyor: Beta Kuşağı

Araştırma şirketi McCrindle, 2025-2039 yılları arasında doğanların bu kuşak içinde değerlendirileceğini ve 2035 itibarıyla Beta Kuşağı'nın dünya nüfusunun yüzde 16’sını oluşturacağını açıkladı.

Ayrıca birçok Beta Kuşağı bireyinin 22. yüzyılı göreceği öngörülüyor.

Beta Kuşağı'nın isimlendirilmesi, "Alfa Kuşağı" terimini de ilk kez ortaya atan sosyal araştırmacı Mark McCrindle tarafından yapıldı.

İşte son 100 yılda kullanılan kuşak sınıflamaları:

Beta Kuşağı: 2025-2039

 

Alfa Kuşağı: 2010-2024

 

Z Kuşağı: 1997-2009

 

Y Kuşağı (Milenyumlular): 1981-1996

 

X Kuşağı: 1965-1980

 

Baby Boomer Kuşağı: 1946-1964

 

Sessiz Kuşak: 1928-1945

 

Beta Kuşağı'nı teknoloji şekillendirecek

Beta Kuşağı’nın, kendilerinden önceki Alfa Kuşağı gibi teknoloji tarafından şekillendirilmesi bekleniyor.

Alfa Kuşağı, sık sık "iPad çocukları" olarak anılırken, Beta Kuşağı’nın hayatı yapay zeka ve otomasyonla tanımlanacak.

Bunun yanı sıra, iklim krizi ve küresel nüfus değişimleri gibi büyük toplumsal zorluklarla karşı karşıya kalacaklar.

McCrindle, blog yazısında, Beta Kuşağı’nın ebeveynlerinin teknolojiyi ve yapay zeka araçlarını yönetme konusunda giderek daha fazla çaba sarf ettiğini belirtti.

ChatGPT gibi araçların 2022’de yaygınlaşmasıyla birlikte bu teknolojiler çocukların eğitim ve yaşamlarında önemli bir rol oynamaya başladı.

Pew Araştırma Merkezi’nin 2023 yılında yayımladığı bir araştırma, öğrencilerin yüzde 20’sinin ChatGPT’yi okul ödevlerinde kullandığını ortaya koydu.

Uzmanlar, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak, ebeveynlere çocuklarını sosyal medyadan mümkün olduğunca uzak tutmaları gerektiğini öneriyor.

Kuşak kavramlarına eleştirel bakış

Kuşak sınıflandırmalarının geçerliliği zaman zaman tartışma konusu oluyor.

Pew Araştırma Merkezi Başkanı Michael Dimock, 2019’da yaptığı açıklamada, bu kategorilerin toplumdaki değişimleri anlamaya yönelik bir mercek olarak görülmesi gerektiğini, farklı gruplar arasındaki farkları basitleştirmek için kullanılmaması gerektiğini vurgulamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Prof. Özsoy: Genetik bilimi, insanlarda ‘ırk’ kavramının olmadığını gösteriyor17 Aralık 2024 Salı 21:54
  • ‘Beyin çürümesi’ yaygınlaşıyor: Nedeni sürekli telefonla yaşamak17 Aralık 2024 Salı 20:15
  • Kambur balina, çiftleşmek için üç okyanus aşıp rekor kırdı: Araştırmacılar endişeli17 Aralık 2024 Salı 19:21
  • Uzmanlar parfümler konusunda uyarıyor17 Aralık 2024 Salı 18:17
  • Lefkoşa’daki “Diren Çemberi Anıtı” nakışlarla giydirildi12 Aralık 2024 Perşembe 15:33
  • SOS Çocukköyü Derneği’nden Yeni Yıl Çağrısı: “SEN HEP YANIMDA OL”10 Aralık 2024 Salı 11:14
  • 50. Pantene Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu09 Aralık 2024 Pazartesi 09:41
  • Yılbaşı gecesi Kıbrıs'a Ünlü yağacak! Alacakları ücretler ise dudak uçuklattı!07 Aralık 2024 Cumartesi 10:34
  • Çam Kes Böceği hasta etti, Kabuk Böcekleri kuruttu!07 Aralık 2024 Cumartesi 10:31
  • Kediler, kelimeleri bebeklerden hızlı öğreniyor: Araştırma03 Aralık 2024 Salı 19:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti