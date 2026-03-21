Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları başladı

Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki Nevruz Parkı'nda yapılan kutlamaların bu yılki sloganı "Özgürlük ve Demokrasi Nevruzu" olarak belirlendi.

Alana girişler saat 10.00'da başladı. Binlerce kişi alanda toplandı, halaylar çekildi.

DEM Parti, alan güvenliğini sağlamak için 600 kişiyi görevlendirdi.

Tertip Komisyonu'nda yer alan milletvekilleri, DEM Parti parti meclisi üyeleri ve avukatlar giriş noktalarında hazır bulunuyor.

Siyasi partiler, insan hakları örgütleri, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, emek-meslek örgütleri, Alevi kurumları ve kadın örgütlerinden temsilcilerin yanı sıra bölge ve batı illerinden çok sayıda kişi kutlama için Diyarbakır'a geldi.

Kentte kutlamalar akşamdan başladı.

Kürt parti ve oluşumlar Dağkapı Meydanı'nda meşaleli, davullu zurnalı bir kutlama yaparken aynı saatlerde birçok sivil toplum kurumunun temsil edildiği Diyarbakır Kent Koruma Platformu da tarihi surların önünde, kentin tanınan simalarının davet edildiği bir Nevruz resepsiyonu düzenledi.

Burada kısa bir konuşma yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 2025 Nevruzu'nun silahların sustuğu, yakıldığı bir süreç olduğunu hatırlattı:

"2026 Nevruzu'nun da demokratik adımların atıldığı, özel yasanın çıkarıldığı, Kürtlerin dilinin ve kimliğinin tanındığı, kayyumların olmadığı, bayramlarımızı özgürce kutladığımız bir yıl olmasını diliyorum".

Bakırhan bugün de Azadi Partisi Genel Başkanı Ayetullah Aşiti, Ayla Akat Ata, Leyla Zana ve Çetin Arkaş'ın yanı sıra Nevruz Parkı'nda konuşma yapacak.

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafil Talabani, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın da mesajlarının okunması bekleniyor.

Daha önceki Nevruz kutlamalarında bu mesajların Türkçesini İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder okuyordu.

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Önder için de bir anma programı yapılacak.

Fransa, Almanya, İsveç, Mısır ve Hindistan gibi ülkelerden ve İspanya'nın özerk Katalonya bölgesinden konukların yanı sıra IKBY ve partilerinden üst düzey yetkililer de kutlamalara davetli olarak katılacak.

Ancak İran savaşı nedeniyle birçok Avrupa ülkesi Türkiye'ye seyahat uyarısı yaptı.

Bu sebeple önceki yıllara kıyasla Avrupalı heyetlerin sayısında düşüş olduğu ifade ediliyor.

Aynı şekilde uluslararası basının katılımı da bu durumdan etkilenmiş görünüyor.

Geçen yıl yaklaşık 600 gazetecinin katılım için başvurduğu etkinliğe bu yıl 300 gazeteci başvuru yaptı.

Siyasilerden mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Gaziantep'teki Nevruz Anma Günü Programı'na katıldı ve "Suriye, Irak ve şu günlerde savaşın yol açtığı sorunlarla boğuşan İranlı kardeşlerimizin de nevruzlarını kutluyor, bu anlamlı günün, bölgemizdeki savaşların sona ermesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Erdoğan nevruzun Türkiye'ye ve tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini diledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğlulları, "Nevruz ateşiyle karanlığı yakıyor, umudu büyütüyoruz" dedi, özgürlük ve demokrasi adına milyonları Nevruz kutlamalarına çağırdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nevruz'u kutladığı mesajında, "Bu topraklar; adaletin ve özgürlüğün de bir bahar havasında yeniden filizlendiği günleri görecek" dedi, "Çünkü bahar, mutlaka gelir" sözlerini ekledi.

Tutuklanarak görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da tutuklu bulunduğu cezaevinden paylaştığı mesajında, "Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu bilinciyle, bir arada, huzur içinde yaşadığımız bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.