21 Üniversitenin Rektör Ve Rektör Temsilcileri, Tatar’ın Çözüm Önerisine Destek Beyan Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren 21 üniversitenin Rektör ve Rektör temsilcileri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu, egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayanan çözüm önerisini desteklediklerini bildirdi.
İmzalanan bildiride, “Kıbrıs meselesinin çözümü amacıyla 1968 yılından beri sürdürülen ve başarısızlıkla sonuçlanan müzakere süreçlerinin artık yeni bir zeminde yürütülmesi kaçınılmaz olmuştur” denildi.
Bildiride, mevcut parametreler çerçevesinde müzakerelere devam etmenin geçmişte sonuç getirmediği gibi ilerisi için de bir sonuç vermeyeceği kaydedildi ve “Kıbrıs’ta adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir antlaşmaya ancak iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü zemininde bir işbirliği ile ulaşılabilir” denildi.
Bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı:
“18 Mart 2021 ve 12 Nisan 2021 tarihlerinde, Sn. Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında gerçekleştirilen Rektörler toplantılarında sağlanan mutabakat çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üniversitelerin aşağıda imza sahibi Rektörleri ve Rektör temsilcileri olarak, Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar’ın 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak 5+BM gayrı resmi Kıbrıs görüşmeleri öncesi, Kıbrıs Türk halkının yıllardır büyük bir özveri ile sürdürdüğü varoluş mücadelesine yakışır bir şekilde ortaya koyduğu, egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayanan çözüm önerisini desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
Bildiriye imza atan Rektör ve Rektör temsilcilerinin listesi ise şöyle:
1-
Akdeniz Karpaz Üniversitesi
Rektör
Prof. Dr. Mehmet Nesip Öğün
2-
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Rektör
Prof.Dr. Enver Arpa
3-
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi
Rektör
Prof. Dr. Asım Vehbi
4-
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
Rektör
Prof.Dr. Zafer Ağdelen
5-
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Rektör
Prof. Dr. Aykut Hocanın
6-
European Leadership Üniversitesi
Rektör V.
Yrd. Doç.Dr. Şenay Sahil Ertan
7-
Girne Amerikan Üniversitesi
Rektör
Prof.Dr. Tulin Bodamyalı
8-
Girne Üniversitesi
Rektör Y.
Prof. Dr. İlkay Salihoğlu
9-
İstanbul Teknik Üniversitesi
Rektör V.
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kanan
10-
Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi
Rektör
Prof. Dr. Fuat Bayram
11-
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
Rektör
Prof.Dr. Gökçe Keçeci
12-
Kıbrıs Batı Üniversitesi
Rektör
Prof. Dr. Ömer Camcı
13-
Kıbrıs İlim Üniversitesi
Rektör
Prof.Dr. Lale Ayşegül BüyükgörneçÇ
14-
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
Rektör
Prof.Dr. İbrahim Levent Taner
15-
Lefke Avrupa Üniversitesi
Rektör
Prof.Dr. Mehmet Ali Yükselen
16-
Onbeş Kasım Kıbrıs Ünviersitesi
Rektör
Prof.Dr. Remziye Terkan
17-
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Rektör
Prof. Dr. Ömer Turan
18-
Rauf Denktaş Üniversitesi
Rektör
Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak
19-
Uluslararası Final Üniversitesi
Rektör
Prof. Dr. Hüseyin Yaratan
20-
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Rektör
Prof. Dr. Halil Nadiri
21-
Yakın Doğu Üniversitesi
Rektör
Prof.Dr. Ümit Hassan
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