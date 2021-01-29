  • BIST 1.473
  • Altın 435,893
  • Dolar 7,3001
  • Euro 8,8620
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAPilli:33'ü yerel 47 pozitif vaka

216 gram uyuşturucu ile tutuklanmışlardı...3 ay cezaevine gönderildi

» »
Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 216 gram hintkeneviri, kokain ve metamfetamin türü uyuşturucu madde ile tutuklanan Muhammed Ali Mussed ile Babak Parzivande hakkındaki soruşturma tamamlandı.
216 gram uyuşturucu ile tutuklanmışlardı...3 ay cezaevine gönderildi

Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 216 gram hintkeneviri, kokain ve metamfetamin türü uyuşturucu madde ile tutuklanan Muhammed Ali Mussed ile Babak Parzivande hakkındaki soruşturma tamamlandı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Zanlılar hakkında dün teminat talebiyle duruşma yapıldı.

Mahkemede şahadet veren polis memuru Mustafa Zor,  21.01.2021 tarihinde,  saat 18:00 sıralarında, Girne’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, Muhammed Ali Mussed’in kullanımında bulunan araçta yapılan aramada 180 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırının içerisinde naylona sarılı 30 gram daha hintkeneviri ele geçirildiğini aktardı. Polis, Muhammed Ali Mussed’in el çantasında ise uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 3 bin 345 dolar, 2 bin 25 euro ve 200 sterlin para bulunduğunu açıkladı.

Polis memuru, operasyon esnasında zanlının yanına gelen Babak Parzivande’nin polisi görünce kaçmaya çalıştığını ancak makul kuvvet kullanılarak yakalandığını söyledi. Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı içerisinde gizlediği naylonlara sarılı 6 gram hintkeneviri, bir gram metamfetamin ve yarım gram kokain bulduklarını açıkladı. Polis memuru, Muhammed Ali Mussed’in 180 gram uyuşturucuyu zanlı Babak Parzivande için getirdiğine dair ifade verdiğini söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıları 3 ay süreyle cezaevine gönderdi.

 

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Cypfruvex Ltd.’te çalışan 53 kişinin maaşları ödenmedi"29 Ocak 2021 Cuma 19:46
  • İlköğretim Dairesi'nde yapılan testler negatif29 Ocak 2021 Cuma 19:44
  • Tıp-İş Başkanı Dr Varış: 3-5 Günlük kapanma kararları ile başarı yakalayamayız29 Ocak 2021 Cuma 19:31
  • KTTO Başkanı Turgay Deniz:Daha radikal kararlar bekliyoruz29 Ocak 2021 Cuma 19:21
  • Pandemide durum değerlendirmesi29 Ocak 2021 Cuma 19:12
  • Birinci:“Akçiçek Hastanesi’nin 8 personeli pozitif”29 Ocak 2021 Cuma 19:07
  • 216 gram uyuşturucu ile tutuklanmışlardı...3 ay cezaevine gönderildi29 Ocak 2021 Cuma 18:57
  • Polis Emeklileri: "Salgın toplumsal seferberlikle önlenir"29 Ocak 2021 Cuma 18:45
  • Erhürman: Krizin tek merkezden yönetilmesi gerekiyor29 Ocak 2021 Cuma 18:41
  • “Ultra Zenginler Servetlerini Büyütsün Diye, Sağlık sistemi Çökme Noktasına Geldi”29 Ocak 2021 Cuma 18:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti