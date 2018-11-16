  • BIST 93.165
  • Altın 209,336
  • Dolar 5,3486
  • Euro 6,0651
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKA“Erken Tanı Ve Tedavi Hayati Önemdedir”

22.Avrasya Ekonomi Zirvesi’nden Başkan Harmancı’ya davet

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı 6-7 Şubat 2019’da İstanbul’da düzenlenecek 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne davet edildi.
22.Avrasya Ekonomi Zirvesi’nden Başkan Harmancı’ya davet

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı 6-7 Şubat 2019’da İstanbul’da düzenlenecek 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne davet edildi. Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr.Akkan Suver’i kabul eden Başkan Harmancı, Nisan ayında katıldığı 21. Avrasya Ekonomik Zirvesi’nden sonra 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne de davet almasının kendisini mutlu ettiğini söyleyerek davet için Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı’na teşekkür etti.

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr.Akkan Suver de 33 yıldır uluslararası alanda saygın partnerlerle çalışmalarını sürdüren bir vakıf olarak 22 yıldır Barış ve Diyalog Projesi olarak Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni gerçekleştirdiklerini ve 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı da devet ettiğini kaydetti. Suver 22. zirvede “Geleceğe Sorumluluk” başlığı altında “Teknolojinin gelişimi ve insanlığı bekleyen gelecek- enerjide, ekonomide yapay zekanın rolü nedir? “Dinlerin teknolojinin gelişmesine etkisi olabilir mi?” “Su ve Göç”,“Su ve Din”, “Küreselleşmenin Yeni Boyutları”, “Sağlık ve İşbirliği” ve “Popülizm” konularının farklı oturumlarda ele alınacağını kaydetti.

LTB Başkanı Harmancı, 2018 Nisan ayında 41 ülkeden devlet ve hükümet yetkilileri, yerel yöneticiler,iş insanları,akademisyen,din insanları ve STÖ temsilcilerinin katıldığı 21. Avrasya Ekonomik Zirvesi’nde Akıllı Şehirler Oturumu’nda Lefkoşa’yı tanıtan bir sunum gerçekleştirmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayvancılık Dairesi Güneşköy’de eğitim çalışması düzenliyor16 Kasım 2018 Cuma 14:45
  • Hüdaoğlu: Akıncı’nın kararlılığı sonucu önemli kazanımlar elde ettik16 Kasım 2018 Cuma 14:25
  • Ev yangını16 Kasım 2018 Cuma 14:20
  • Dükkan açma ve hırsızlık16 Kasım 2018 Cuma 14:15
  • Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu16 Kasım 2018 Cuma 14:10
  • Özyiğit: Hazırlık ödeneği 24 Kasım’dan önce ödenecek16 Kasım 2018 Cuma 14:05
  • 1 milyon TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildi16 Kasım 2018 Cuma 14:00
  • Pekcan: "Türk Eximbank'ın kapıları KKTC'li ihracatçılarımıza açıktır"16 Kasım 2018 Cuma 13:55
  • Lefkoşa ve Akova’da uyuşturucu madde bulundu16 Kasım 2018 Cuma 13:50
  • En fazla yağış Zafer Burnu’nda kaydedildi16 Kasım 2018 Cuma 13:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti