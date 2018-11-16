22.Avrasya Ekonomi Zirvesi’nden Başkan Harmancı’ya davet

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) Başkanı Mehmet Harmancı 6-7 Şubat 2019’da İstanbul’da düzenlenecek 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne davet edildi. Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr.Akkan Suver’i kabul eden Başkan Harmancı, Nisan ayında katıldığı 21. Avrasya Ekonomik Zirvesi’nden sonra 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne de davet almasının kendisini mutlu ettiğini söyleyerek davet için Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Başkanı’na teşekkür etti.

Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr.Akkan Suver de 33 yıldır uluslararası alanda saygın partnerlerle çalışmalarını sürdüren bir vakıf olarak 22 yıldır Barış ve Diyalog Projesi olarak Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni gerçekleştirdiklerini ve 22. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı da devet ettiğini kaydetti. Suver 22. zirvede “Geleceğe Sorumluluk” başlığı altında “Teknolojinin gelişimi ve insanlığı bekleyen gelecek- enerjide, ekonomide yapay zekanın rolü nedir? “Dinlerin teknolojinin gelişmesine etkisi olabilir mi?” “Su ve Göç”,“Su ve Din”, “Küreselleşmenin Yeni Boyutları”, “Sağlık ve İşbirliği” ve “Popülizm” konularının farklı oturumlarda ele alınacağını kaydetti.

LTB Başkanı Harmancı, 2018 Nisan ayında 41 ülkeden devlet ve hükümet yetkilileri, yerel yöneticiler,iş insanları,akademisyen,din insanları ve STÖ temsilcilerinin katıldığı 21. Avrasya Ekonomik Zirvesi’nde Akıllı Şehirler Oturumu’nda Lefkoşa’yı tanıtan bir sunum gerçekleştirmişti.