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23 dolarlık hesaba 2 bin 20 dolar bahşiş bıraktılar

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ABD’nin Michigan eyaletinin Alpena kentinde yaşayan bir garsona, 23 dolarlık (137 lira) hesap ödeyen müşterileri 2 bin 20 dolar (12 bin 18 lira) bahşiş bıraktı.
23 dolarlık hesaba 2 bin 20 dolar bahşiş bıraktılar

Yılın son günlerinde yüklü bir bahşiş alan Danielle Franzoni, “Gözlerime inanamadım. Patronuma sordum. Doğru gördüğümü söyledi. Çok zor bir yıl geçirmiştim. Rehabilitasyon sürecindeki eski bir bağımlıyım. Bu para bana yeni yıla müthiş bir başlangıç yapma şansı verdi” dedi.

Bir çifte hizmet ettikten sonra bahşişin yanısıra “Mutlu yıllar” yazılı bir mesaj da alan Franzoni, “Böyle şeyler benim gibilere olmaz diye düşünürdüm yanılıyormuşum” ifadelerini kullandı.

Franzoni’ye bırakılan bahşişin bu kadar yüksek olmasının nedeni, ABD’de 2018’de başlatılan, müşterinin yüzde yüz memnuniyetini ifade ettiği, hesabın yüz katı bahşiş vermesini teşvik eden ‘Tip the bill’ adlı kampanya.

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