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250 yıllık süre doldu; 10 büyüklüğünde hissedilir, taş üstünde taş kalmaz

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Prof. Dr. Naci Görür, deprem için 2 kenti işaret etti: 250 yıllık süre doldu; 10 büyüklüğünde hissedilir, taş üstünde taş kalmaz
250 yıllık süre doldu; 10 büyüklüğünde hissedilir, taş üstünde taş kalmaz

CHP heyeti ile görüşen Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'de beklenen 7 büyüklüğünde depremin Tunceli'de 10 büyüklüğünde hissedileceğini belirterek, "Böyle bir deprem taş üstünde taş bırakmaz" ifadesini kullandı. 

CHP’nin 22 milletvekilinden oluşan "Çalışma Grubu" heyeti, incelemelerde bulunmak ve yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi almak için uzmanların deprem uyarısında bulunduğu Tunceli’yi ziyaret etti. Ziyaret öncesi 7 Ocak’ta Ankara’da Bilim Akademisi Kurucu Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür ile bir araya gelerek bilgi aldıklarını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Prof. Dr. Görür'ün anlattıkları karşısında tüylerinin diken diken olduğunu belirtti. Erol, Görür'ün kendilerine yaptığı bilgilendirmede, "Bingöl depremi eğer 7 olursa, Tunceli’nin birçok mahallesinde bu 10 büyüklüğünde hissedilecek" dediğini aktardı. 

"250 yıllık süre dolmuş durumda"

Gürsel Erol, şunları söyledi:

“Özellikle 2023 Maraş depreminden sonra bilim adamlarının Türkiye'de dikkat çektiği ve uyarılarda bulunduğu iki tane şehir var. Diyorlar ki; ‘Aman aman dikkat Tunceli ve Bingöl riskli bölge. 250 yılda bir buradaki fay hatlarında deprem ve hareketlilik olur.’ Şu anda bu 250 yıllık süre dolmuş durumda.

Bu iki şehirde 7 şiddetinde depremler olabilir. Bu depremlerle ilgili olabilecek risklerle ilgili ben Sayın Genel Başkanım Özgür Özel’e düşüncemi ilettim. Deprem yaşayan bir kentin milletvekili olarak, deprem öncesi alınacak tedbirlerle ilgili ‘Tunceli'ye bir heyet oluşturmalı ve bu heyet incelemelerde bulunarak, bürokratik girişimlerde bulunarak, deprem öncesi tespitleri alıp Tunceli'yi depreme dirençli bir kent haline getirmeli’ diye düşüncemi paylaştım. Sayın Genel Başkanımız, grup başkan vekillerimize talimat verdi ve bugün burada olan milletvekili arkadaşımızla buraya geldik. Önümüzdeki dönemlerde de daha çok sayıda milletvekillerimiz gelecek.

"Taş üstünde taş bırakmaz"

Buraya gelmeden 3 gün önce Naci Görür Hoca’yı Ankara'ya davet ettik. Hocaya dedik ki; ‘Hocam şu Tunceli'nin riskiyle neler olabileceği konusunda bizi bilgilendirir misiniz?’ Hocamız Ankara'ya geldi. Ben yine milletvekillerine bir sunum yaptım. Sonunda tüylerimiz diken diken oldu. Yani 4 fay hattının arasındayız. Olası bir depremin, Tunceli'nin bazı bölgelerine yansıması çok daha şiddetli olacak. Yani Bingöl depremi eğer 7 olursa, Tunceli’nin birçok mahallesinde bu 10 büyüklüğünde hissedilecek. Böyle bir deprem taş üstünde taş bırakmaz. Zeminin kötü olduğu, sulu olduğu bölgelerde çok büyük riskimiz var.

Ama biz Tunceli'yi bu süreçte yalnız bırakmayacağız. Tunceli için her bakanla, görüşmeye heyet olarak gideceğiz. Bürokratlarla görüşeceğiz. Gerekirse Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşeceğiz. Tunceli'de ölümleri engelleyeceğiz. Yani, ‘Deprem olduktan sonra geçmiş olsun diye gelmeyin, gelin Tunceli'yi ayağa kaldırın’ diyeceğiz. Deprem konusunda çok çalışkan valimiz var, ona da teşekkür ederek, kendisini destekleyeceğiz."(DHA)

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