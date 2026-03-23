Haribo hakkında soruşturma

Almanya merkezli şekerleme firması Haribo hakkında Türkiye Rekabet Kurumu soruşturma başlattı.
Almanya merkezli Haribo Türkiye’de yumuşak şeker sektöründe faaliyet gösteriyor.

Rekabet Kurumu’nun internet sitesindeki açıklamaya göre şirketin yumuşak şeker pazarındaki hakim durumuyla rekabeti engellediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Ayrıca Haribo hakkında ocakta başlayan ön araştırma da Rekabet Kurulu tarafından karara bağlandı. Buna göre bulgular ciddi ve yeterli bulundu. Kurumun açıklaması şöyle:

* Haribo Şekerleme San. ve Tic. Ltd. Şti. (HARİBO) hakkında yumuşak şeker pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ilgili pazardaki rekabeti engellediği, fiili münhasırlığa yol açan uygulamalarla ve davranışlarla rakiplerini dışladığı ve satış noktalarının yeniden satış fiyatlarına müdahalede ettiği iddialarına ilişkin olarak 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddelerinin ihlal edip edilmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

* HARİBO hakkında Ocak ayında başlatılan önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 05.03.2026 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; HARİBO hakkında soruşturma açılmasına, 26-08/238-M sayı ile karar verdi.

