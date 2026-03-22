Adana'da at döven iki kişi hayvan barınağı temizleyecek

Atatürk Parkı’nda arabaya koşulan iki atı kırbaçla döverek bayıltan kişilerin görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.
Hayvanlara eziyet ettikleri gerekçesiyle dün (21 Mart) gözaltına alınan A.U. ve Ö.A’nın Seyhan ilçesindeki emniyette işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince bir ay boyunca haftada bir gün hayvan barınağını temizleme ve yurt dışı çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiriyle salıverildi.
Adana Valiliği hayvanların korumaya alındığını duyurmuştu.
