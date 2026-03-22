T.C. MSB: Katar'da askeri helikopter kazasında üçü Türk yedi personel şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da eğitim faaliyetleri sırasında bir askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşerek kaza-kırıma uğradığını açıkladı. Kazada ikisi ASELSAN, biri de Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olmak üzere yedi kişi hayatını kaybetti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter, 21 Mart akşamı ilk belirlemelere göre teknik bir arıza sonucu denize düştü.

Olayın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarıyla helikopter enkazına ve hayatını kaybeden personelin cesetlerine ulaşıldı.

Kazada, dört Katar askeri personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile ASELSAN'da görevli iki teknisyen olmak üzere toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

