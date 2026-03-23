  • BIST 12433.5
  • Altın 6326.68
  • Dolar 44.3049
  • Euro 51.4767
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATrump: İran'la görüşmeler yapıyoruz, saldırıları beş gün süreyle erteliyoruz

Eczacıbaşı Holding Selpak ve Solo markalarının üreticisi Sanipak şirketini 600 milyon dolara (yaklaşık 26,6 milyar lira) sattı.
Selpak ve Solo 600 milyon dolara satıldı

Eczacıbaşı’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamasına göre Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ndeki payların tamamı Arch Peninsula SDN. BHD.’ye satıldı.

Satış için belirlenen tutar 600 milyon dolar oldu. Açıklama şöyle:

“Sanipak paylarının Eczacıbaşı Holding tarafından Alıcı‘ya devrinin gerçekleşmesinin, yurtiçi ve yurtdışı Rekabet Kurulu izinleri dahil gerekli izin ve onayların alınmasına ve üzerinde mutabık kalınan tüm koşulların yerine getirilmesine bağlı olduğu belirtilmiştir.”

Eczacıbaşı Holding’in aktardığına göre Selpak 1971’de markalaştı. Selpak ürünleri Yalova’da kurulan ilk özel sektör kağıt üretim tesisinde üretiliyordu. 1971’de 6 bin ton olan üretim kapasitesi, 2009’da açılan Manisa fabrikasının da gücü ve yapılan diğer yatırımlarla 2021’de 180 bin tona ulaştı.

Öte yandan Solo markası da güvenilir ve uygun fiyatlı temizlik kağıdı satışı için 1978’de kurulmuştu.

Sanipak altındaki markalar şunlar:

  • Selpak
  • Solo
  • Servis
  • Silen
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gözler TCMB'de: Faiz kararı bugün12 Mart 2026 Perşembe 09:48
  • Erdoğan'dan diplomasi çağrısı: Savaş, bölgeyi ateşe atmadan durdurulmalı11 Mart 2026 Çarşamba 20:57
  • İlber Ortaylı yoğun bakımda11 Mart 2026 Çarşamba 20:08
  • KKTC'nin güvenliği için adaya F-16 uçaklarının konuşlandırılması değerlendiriliyor08 Mart 2026 Pazar 19:46
  • Fidan, İranlı Arakçi ile görüştü: Çatışmaların yayılmasına neden olacak adımlardan kaçınılmalı04 Mart 2026 Çarşamba 20:26
  • Türkiye MSB: Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat imha edildi04 Mart 2026 Çarşamba 20:25
  • Erdoğan İran'a yönelik saldırıları kınadı, "Huzur ve istikrarın tarafındayız" dedi03 Mart 2026 Salı 20:18
  • Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı03 Mart 2026 Salı 09:03
  • Özgür Özel: Bölgemizde savaş ve çatışma istemiyoruz, İran’ın ve bölgemizin geleceğine karar verecek olanlar sadece ve sadece burada yaşayanlar!01 Mart 2026 Pazar 15:06
  • Üstel Erdoğan'ın doğum gününü kutladı...27 Şubat 2026 Cuma 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti