Selpak ve Solo 600 milyon dolara satıldı

Eczacıbaşı Holding Selpak ve Solo markalarının üreticisi Sanipak şirketini 600 milyon dolara (yaklaşık 26,6 milyar lira) sattı.

Eczacıbaşı’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamasına göre Sanipak Sağlıklı Yaşam Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ndeki payların tamamı Arch Peninsula SDN. BHD.’ye satıldı.

Satış için belirlenen tutar 600 milyon dolar oldu. Açıklama şöyle:

“Sanipak paylarının Eczacıbaşı Holding tarafından Alıcı‘ya devrinin gerçekleşmesinin, yurtiçi ve yurtdışı Rekabet Kurulu izinleri dahil gerekli izin ve onayların alınmasına ve üzerinde mutabık kalınan tüm koşulların yerine getirilmesine bağlı olduğu belirtilmiştir.”

Eczacıbaşı Holding’in aktardığına göre Selpak 1971’de markalaştı. Selpak ürünleri Yalova’da kurulan ilk özel sektör kağıt üretim tesisinde üretiliyordu. 1971’de 6 bin ton olan üretim kapasitesi, 2009’da açılan Manisa fabrikasının da gücü ve yapılan diğer yatırımlarla 2021’de 180 bin tona ulaştı.

Öte yandan Solo markası da güvenilir ve uygun fiyatlı temizlik kağıdı satışı için 1978’de kurulmuştu.

Sanipak altındaki markalar şunlar: