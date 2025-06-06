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259 kişi rapor edildi

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Trafik denetimlerinde 259 sürücü rapor edildi
259 kişi rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde bin 570 araç sürücüsü kontrol edilirken, çeşitli trafik suçlarından 259 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 39 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, rapor edilen trafik suçları şöyle:

“87’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 28’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 9’u muayenesiz araç kullanmak, 6’sı emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 6’sı sigortasız araç kullanmak, 3’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si trafik ışıklarına uymamak ve 112’si diğer trafik suçları”

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