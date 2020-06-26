Bugün “26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü”…

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Baybars mesajında, uyuşturucu madde kullanımının tüm dünyada insanlığı tehdit eden küresel bir olgu ve ülkede de toplum sağlığını, güvenliğini ve esenliğini tehdit eden, gençleri hedef alan çok önemli bir toplumsal sorun olduğunu vurguladı.

Bu sorun karşısında, gençleri uyuşturucu illetinden korumada herkese görevler düştüğünü dile getiren Baybars, başta aileler, okullar olmak üzere, devlet, medya ve sivil toplum kuruluşlarının bu alanda verilen mücadelede birlikte hareket etmesinin hayati önem taşıdığını kaydetti.

Uyuşturucu kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan sıkıntıların, sadece bağımlı bireylerle ve sağlık zararlarıyla sınırlı olmadığını dile getiren Baybars, bunların yanı sıra çoğu zaman bağımlı bireylerin ailesine, yakın çevresine ve toplumun tümünü etkileyen ekonomik, sosyal, hukuki zararları da beraberinde getirmekte olduğunu kaydetti.

Uyuşturucu madde kullanımı sadece bugünün gençlerini değil, gelecek nesillerin üretkenliklerini ve sağlığını da etkileyen sosyal bir sorun olduğuna dikkat çeken Baybars, ülkede 2014 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile Başbakanlık çatısı altında kurulan Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun kısa sürede ortaya koyduğu çalışmalar ve üstlendiği misyonun da çok önemli olduğunu vurguladı.