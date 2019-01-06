294 bin 480 Suriyeli ülkesine döndü

TC İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl 294 bin 480 Suriyelinin ülkesine döndüğü belirtildi.
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından 2018 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
Buna göre, geçen yıl 853 bin 274 yabancıya oturma izni verildi, 268 bin 3 düzensiz göçmen yakalandı, 55 bin 894 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.
6 bin 278 göçmen kaçakçısı gözaltına alınırken, 90 düzensiz göçmen ise denizden yasa dışı yollarla göç etmeye çalışırken yaşamını yitirdi.
Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 2018'de 294 bin 480 oldu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.