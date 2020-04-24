  • BIST 98.759
  • Altın 386,667
  • Dolar 6,9886
  • Euro 7,5416
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

297 gündür ölüm orucunda olan Mustafa Koçak hayatını kaybetti

»
Mustafa Koçak'ın ailesi, dün yaptıkları telefon görüşmesini yayınlamıştı. Koçak, telefonda ailesine "Belki pazar günü telefon görüşüne çıkamam. Nefes alamıyorum" demişti
297 gündür ölüm orucunda olan Mustafa Koçak hayatını kaybetti

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldıktan sonra adil yargılanma talebiyle ölüm orucuna başlayan Mustafa Koçak, eyleminin 297. gününde hayatını kaybetti. Koçak, bu ay ölüm orucunda hayatını kaybeden ikinci kişi oldu. Grup Yorum üyesi Helin Bölek,  3 Nisan'da  ölüm orucunun 288. gününde hayatını kaybetmişti. Bölek, Grup Yorum'a yönelik konser yasaklarının kaldırılması talebiyle başlattığı açlık grevini ölüm orucuna çevirmişti. Bir diğer Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek de ölüm orucu eylemi yapıyor. Gökçek, eyleminin 312. gününde.

Mustafa Koçak'ın hayatını kaybettiğini Halkın Hukuk Bürosu duyurdu. Halkın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada müvekkilleri Koçak’ın kendisine ağır işkence altında imzalatılan gizli tanık ifadelerini kabul etmediği için ölüm orucuna başladığı ifade edildi. 

Halkın Hukuk Bürosu'nun Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Egemenler, onu bir tanıklarına 'Beyanlarım yalandı, bana işkenceyle yalan ifadeler imzalattılar' sözünü söyletmemek için katletti. Cinayet işlediler" ifadeleri yer aldı.

Halkın Hukuk Bürosu, ölüm orucundaki diğer müvekkilleri ve avukatları da hatırlatarak, "Bir kez daha sesleniyoruz, müvekkillerimiz İbrahim Gökçek, Didem Akman ve Özgür Karakaya'yı yaşatmak için arkadaşlarımız Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ı yaşatmak için taleplerini kabul edin" dedi.

"Nefes alamıyorum"

Mustafa Koçak'ın ailesi, dün yaptıkları telefon görüşmesini yayınlamıştı. Koçak, telefonda ailesine "Belki pazar günü telefon görüşüne çıkamam. Nefes alamıyorum" demişti.

Savcı Kiraz cinayetinden 42 yıl ceza aldı

Mustafa Koçak, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te makam odasında DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yerel mahkeme Koçak’ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, savcı Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili, ayrıca "kasten öldürmeye yardım" suçundan 27 yıl, "kamu görevlisini silahla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 12 yıl ve "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçundan da 3 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar vermişti.

Ceza indirimi uygulanmadı

Davanın gerekçeli kararında, DHKP/C üyesi Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından gerçekleştirilen Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi eyleminde kullanılan silahı sanık Murat Canım'ın örgütsel amaçlarla temin ederek sanık Mustafa Koçak'a verdiği belirtilmişti. Kararda, Koçak'ın da silahı eylemcilerden Şafak Yayla'ya teslim ettiği anlatılmıştı.

Gerekçeli kararda, sanık Mustafa Koçak hakkında yargılama sürecindeki olumsuz tutum ve davranışları ile pişmanlık duymaması nedeniyle ceza indirimi uygulanmadığı kaydedilmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP Sözcüsü'nden Erdoğan'a: Törenlere neden katılmadığını milletimize açıklama ve özür borcu var24 Nisan 2020 Cuma 16:56
  • Türk-İş 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda olacak24 Nisan 2020 Cuma 16:12
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bunda da bir hikmet vardır24 Nisan 2020 Cuma 14:15
  • Pencerede İstiklal Marşı'nı okurken maganda kurşununun hedefi oldu!24 Nisan 2020 Cuma 11:19
  • TC Dışişleri’nden, AB Konsey toplantısı sonuç bildirgesinin ‘Doğu Akdeniz’ ile ilgili bölümüne tepki24 Nisan 2020 Cuma 11:03
  • Bakan açıkladı: 81 milyon aboneye 1 GB ücretsiz internet verilecek24 Nisan 2020 Cuma 10:36
  • Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Asuman İnan: Vaka sayısındaki artışın 10 Nisan'dan kaynaklandığını düşünüyoruz24 Nisan 2020 Cuma 10:27
  • Koca: İstanbul Türkiye'nin Vuhan'ı oldu, kontrol altına aldık24 Nisan 2020 Cuma 09:50
  • İstanbul’da 685 bin kaçak maskeye el kondu23 Nisan 2020 Perşembe 20:29
  • Canan Kaftancıoğlu’na Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflanmasıyla ilgili 'suçluyu övme ve suça azmettirme' soruşturması23 Nisan 2020 Perşembe 20:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti