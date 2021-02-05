'3 bin TL pandemi desteği' mesajlarına itibar etmeyin!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son günlerde vatandaşlar tarafından bakanlığa cep telefonlarına pandemi destek ödemeleri ile ilgili kısa mesajlar geldiği ihbarı yapıldığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, son günlerde vatandaşlar tarafından bakanlığa cep telefonlarına pandemi destek ödemeleri ile ilgili kısa mesajlar geldiği ihbarı yapıldığını duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Vatandaşlara Uyarı:

Cep telefonlarına ‘‘ 3000 TL değerinde pandemi desteği ’’adı altında Sosyal Hizmetler Müdürlüğü web adresi ile gelen kısa mesajlara itibar etmeyiniz.

Son günlerde vatandaşlarımız tarafından Bakanlığımıza cep telefonlarına pandemi destek ödemeleri ile ilgili kısa mesajlar geldiği ihbarı yapılmaktadır.

Söz konusu kısa mesajların ve web adreslerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Pandemi destek ödemeleri ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ait ssd.gov.ct.tr ile İhtiyat Sandığı Dairesi’ne ait ihtiyat.gov.ct.tr adresli web siteleri dışında başka bir web sitesine itibar edilmemesi, vatandaşlarımızın özellikle kişisel bilgilerini ve hesap numaralarını paylaşmaması önemle rica olunur.

Ekonomik ve sosyal olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bugünlerde, vatandaşlarımızı destek ödemesi adı altında suiistimal etmeye ve dolandırmaya çalışanlarla ilgili olarak Bakanlığımız , Polis Genel Müdürlüğü’ne şikayetçi olmuş ve konuyla ilgili soruşturma başlatılması için girişimde bulunmuştur.

Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı