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3 bin yıllık iskeletlerde beyin ameliyatı izleri tespit edildi

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Van’da nekropol (arkeolojik şehirlerdeki mezarlık bölgesi) alanda yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan iskeletlerin kafatasında beyin ameliyatı izleri tespit edildi.
3 bin yıllık iskeletlerde beyin ameliyatı izleri tespit edildi

Çatak ilçesine 34 kilometre uzaklıktaki Uzuntekne Mahallesi İçimli mezrası Kaniya Bekan mevkisinde iki yıl önce araştırma başlatılmıştı. AA’nın haberine göre bu çalışma sırasında tespit edilen ve 3 bin 200 yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen nekropol alandaki kazı çalışmaları devam ediyor.

‘Kaniya Bekan Nekropolü’ olarak adlandırılan alanda kazı yapan akademisyenler, duvarları taşlarla örülmüş üç oda ve dört örme mezar tespit etti.

Bu mezarlarda bulunan yaklaşık 400 insan iskeletinden 30’unda, beyin ameliyatı (trepanasyon) izine rastlandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz, üç yıldır devam eden çalışmalarda antropolojik açıdan önemli bulgular elde ettiklerini anlattı.

Araştırmada ameliyat edilmiş yaklaşık 30 kafatası bulduklarını aktaran Yılmaz, şu bilgileri verdi:

“Antik çağlarda kafatası ameliyatlarında oluk açma, kesme, delme ve kazıma yöntemleri kullanılıyordu. Bu nekropolde dört tekniğin de kullanıldığını tespit ettik. Bizim için çok önemli. Bölgede beyinle ilgili nörolojik bir hastalık ya da salgın yaşanmış olabilir. Bireyler dört yöntemle ameliyat edilmiş. Ameliyat olanların yüzde 60’ı iyileşmiş. Bu da ameliyatların çok başarılı yapıldığını gösteriyor. Türkiye’de bu kadar çok kafatası ameliyatının yapıldığı tek yerin Kaniya Bekan Nekropolü olduğunu söyleyebiliriz. Hastalara gerekli önem verilmiş. Ameliyatların genelde kafatasının sağında, solunda ve ensede yapıldığını gördük.”

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