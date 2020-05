3 kadın ücretsiz maske üretimine başladı

DİYARBAKIR - Kayapınar ilçesinde bir terzi dükkanında bir araya gelen 3 kadın, maskeye erişim zorluğu çeken yurttaşlarla dayanışma amacıyla maske üretiyor. Maskeler, ücretsiz olarak ihtiyacı olan insanlara dağıtılacak.

Koronavirüs salgınına hazırlıksız yakalanan dünyada yüz maskelerinde tedarik sorunu yaşanıyor. Türkiye’de hükümet birçok ülkeye maske yardımı yaptığını söylemesine rağmen milyonlarca insan maskeye ulaşmakta güçlük çekiyor. Maske dağıtımı konusunda eleştirilen hükümet, son aldığı kararla belirli bir ücret karşılığında maske dağıtımı yapılmasını gündemine aldı. Maskeye ulaşamayan yurttaşlar da bu zorlu süreci atlatabilmek için kendi imkanlarıyla maske üreterek dayanışma örneklerini sergiliyor.

Bu dayanışma örneklerinden biri de Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi’nde Ayşe ve Celile Güler kardeşlerin işlettiği terzi dükkanında hayat buldu. Dikiş nakış hocaları Müne Can’ın teklifiyle maske üretimi konusunda karar alan 3 kadın, ihtiyaç sahibi insanlara ücretsiz maske tedarik ediyor. Kadınlar bu adımla aynı zamanda salgının kentte yayılmasının önüne geçmek olduğunu dile getirdi.

2 GÜNDE 500 MASKE

Maske üretim için gerekli olan kumaş, lastik vb. malzemeleri kendi imkanlarıyla temin eden kadınlar, 2 günde 500’ye yakın maske üretti. Dağıtım noktasında Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile işbirliği içinde olacaklarını ifade eden kadınlar, gerekli görüldüğü taktirde maske üretimine kaldıkları yerden devam edeceklerini söyledi.

DAYANIŞMA AĞINI KURMAK

Ücretsiz maske üretimi için iki kardeşe teklif götüren ve 11 yıldır ataması yapılmayan Gazi Üniversitesi Giyim Öğretmenliği Bölümü mezunu Müne Can, çevresinde tanıdığı birçok kişinin maske talebi üzerine böyle bir karar aldığını ifade etti. Can, “Diyarbakır’da dayanışma ağını nasıl kurulabiliriz, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza maskeleri nasıl ulaştırabiliriz diyerekten Celile ve Ayşe arkadaşlarla beraber maske üretimine geçtik. Celile ve Ayşe, daha önce benim öğrencimdi. Dükkânı işlettiklerini biliyordum. Evde bir dikiş makinamla tek başıma çalışıyorum. Tek başına üretim noktasında zorluklar yaşayabilirim diye öğrencilerimle irtibata geçip üretime karar verdik. Sağ olsunlar kendileri de hemen böyle bir yardımlaşma varsa, ellerinde ne geliyorsa yapacaklarını ifade ettiler. Üç gündür kendi siparişlerini durdurup maske üretimine katkı sağlıyorlar” dedi.

Bu tür zor zamanların aşılması noktasında dayanışmanın önemine vurgu yapan Can, ekonomik sıkıntıların günden güne ağırlaştığını belirterek, herkesi kendisine “ben bu süreçte ne yapabilirim” diye sormaya davet etti.

‘KENDİ DEĞERLELERİNİ BİLMELİ’

Tüm üretim süreçlerinin başında kadınların olduğunu, ancak kadın emeğinin hak ettiği değeri görmediğini ifade eden Can, “Kadınlara daha çok değer verilmeli. Çünkü kadınlar her şeyin başında. Kadın mutluysa, kadın huzurluysa, kadın ona değer verildiğini hissederse bu dünya bambaşka bir yere dönüşür. Onun içende kadınlar her zaman kendi değerlerini bilmek zorundalar. Şiddete kesinlikle boyun eğmesinler, kendilerine yapılan tüm haksızlıklara karşı dik durup, kesinlikle kendilerini ezdirmemeliler” şeklinde konuştu.

HALKIN MASKEYE İHTİYACI VAR

Terzi dükkanını kardeşiyle beraber işleten Ayşe Güler ise, şunları söyledi: “Ablam terzi. Ben de şu an onun yanında çalışıyorum. Maske yapma kararını öğretmenimiz verdi. Halkımızın bu maskelere ihtiyacı olduğunu düşünüp, böyle bir karar aldık. Topluma baktığınızda gerçekten böyle bir ihtiyacın olduğunu görüyorsunuz. Biz de HDP ile görüşüp daha iyi bir koordinasyon ile halkın ihtiyaçları doğrultusunda dağıtımı gerçekleştirme kararı aldık. Kritik bir dönemden geçiyoruz. İnsanına, halkına yardım etmek için, kurum, kuruluş ve partiler kim olursa olsun, elimizden ne geliyorsa yapmalıyız. Mağdur olan halkalara yardım eli uzatmamız gerekiyor. Zenginler kendini koruduğu için olan işçilere ve emekçilere oluyor.”