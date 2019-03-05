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3 kardeş, kanser korkusuyla midelerini aldırdı

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İngiltere’de biri kız ikisi erkek 3 kardeş, genetik kanser yatkınlığı yüzünden ameliyat yoluyla midelerini aldırma kararını aldı.
3 kardeş, kanser korkusuyla midelerini aldırdı

The Sun'ın haberine göre, İngiltere'nin Walsall şehri sakinleri 39 yaşındaki Sophia Ahmed, 44 yaşındaki Tahir Khan ve 27 yaşındaki Omar Khan, anneleri ve bir kız kardeşleri mide kanserinden ölmesi üzerine muayeneden geçti. Sophia Ahmed, hayatını kaybeden kız kardeşinin hastane kartında, kanserin genetik olabileceğini okudu.

 

Muayene sonucu, üç kardeşin de onkolojiye neden olabilecek mutasyona uğramış bir gene sahip olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden kardeşler gastrektomi yapmaya yani mide aldırmaya karar verdi.

Sophia, ameliyattan sonra, "İstediğimi yiyebilirim ve yapabilirim. Tek sorun, formumu korumam ve vitamin eksikliği. Ancak mide kanseri ve sadece birkaç yıl yaşama olasılığıyla kıyaslandığında şikayet edecek hiçbir şeyim yok" diye konuştu.

Doktorlar, ailenin son derece nadir görülen bir mide kanseri türüne yatkın olduğunu söylediler.

Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Marc Tischkowitz, "Bu, taşıyıcıların yaşamları boyunca sahip olabileceği bir gen. Bu, her an kanser gelişme riski altında oldukları anlamına geliyor" diye anlattı.

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